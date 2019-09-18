تخفيض أسعار الأسمدة والآلات الزراعية وزيادة مساحات الموسم الصيفي

ارتفاع انتاج محصول الحنطة بنسبة 99%

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الزراعة، أمس الأربعاء، شروعها تنفيذ سلسلة اجراءات وقرارات تهدف الى دعم مزارعي البلاد، مؤكدة تنفيذها لنسب متقدمة ضمن مشروع غرس وزراعة مليوني شجرة ونخلة في عموم البلاد.

وقال الناطق الاعلامي بالوزارة حميد النايف في بيان صحافي، ان وزارته “وضمن الخطة التي اعدتها لتطوير القطاع بشقيه النباتي والحيواني، ودعم شريحة الفلاحين والمزارعين بهدف زيادة وتحسين واقع المنتج المحلي من المحاصيل والمنتجات الحيوانية كما ونوعا، فقد نفذت واتخذت سلسلة اجراءات وقرارات خاصة بشأن ذلك”.

واضاف النايف، ان “من بين اهم تلك القرارات والاجراءات، تخفيض اسعار الاسمدة والمعدات والآلات الزراعية التي تقدمها الوزارة للفلاحين، وتسهيل عملية البيع لهم بطريقة التقسيط المريح، اضافة الى السماح لهم بزيادة المساحات التي تجري زراعتها ضمن الموسم الصيفي الحالي والمواسم المقبلة بسبب وفرة المياه وارتفاع الخزين الستراتيجي للبلاد منها”.

واشار الى ان وزارته “منعت ايضا استيراد المحاصيل والمنتجات الزراعية من خارج البلاد, لا سيما خلال وفرة المنتج المحلي سعيا منها لدعم المنتج المحلي والحفاظ على اسعار السلع الغذائية بالمستوى الذي يصب في صالح المنتج والمستهلك وعدم السماح بوقوع الضرر على شريحة المزارعين ومن اجل تشجيعهم على زيادة منتجاتهم التي تتفوق على نظيرتها المستوردة، من حيث الجودة والطعم”.

على صعيد متصل، اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، أمس الاربعاء، ارتفاع انتاج محصول الحنطة لعام 2019 بنسبة تقارب من 100%، مبين ان انتاج محصول الشعير ارتفع هو الاخر بنسب 696% .

وقال الجهاز في تقرير له، إن «هناك ارتفاع في المساحة المزروعة والانتاج لسنة 2019 لمحصولي الحنطة والشعير وذلك بسبب شمول المحافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وقضاء الحويجة في كركوك، اضافة الى وفرة الامطار خلال الموسم»، مشيرا الى ان «الانتاج لم يشمل اقليم كردستان وبعض القرى في محافظات نينوى وكركوك وديالى والانبار وصلاح الدين».

واضاف ان «انتاج الحنطة للموسم الشتوي لسنة 2019 قدر 4343 الف طن بارتفاع بلغ 99.4% عن انتاج السنة الماضية إذ قدر 2178 الف طن، في حين بلغت المساحة المزروعة للمحصول 6331 الف دونم بارتفاع قدرت نسبته 100.7% مقارنة بالعام الذي سبقه والتي قدرت 3154 الف دونم».

واشار الى ان «انتاج الشعير للموسم الشتوي 2019 قدر بـ 1519 الف طن بارتفاع قدرت نسبته 696.5% عن انتاج السنة السابقة إذ قدر 191 الف طن»، مبينا ان «المساحة المزروعة لسنة 2019 لمحصول الشعير بلغ 37721 الف دونم بارتفاع قدرت نسبته 519% عما كانت عليه في الموسم الماضي الذي قدرت 601 الف دونم».

في السياق، اعلنت وزارة الزراعة من خلال دائرة البيطرة انهاء حملتها المجانية الكبرى لتلقيح الأبقار والجاموس ضد مرضي الحمى القلاعية و التسمم المعوي الذي يصيب الأغنام والماعز وبنسبة بلغت94 % لمرض الحمى القلاعية و96% لمرض التسمم المعوي.

وذكرت الوزارة ان «عدد المشاركين في الحملة بلغ (904) من الكوادر تم توزيعهم على (310) فرق للتلقيح وباستخدام (256) عجلة وباسلوب الرش والتغطيس لجميع الحيوانات والحضائر للسيطرة على المضيف الناقل لمرض الحمى النزفية الذي يصيب الإنسان أيضا».

وأضافت ان «الدائرة تعتزم تنفيذ حملة جديدة للفترة من 22/9/2019 ولغاية 24/10/2019 للتحصين ضد مرض جدري الأغنام ومرض طاعون المجترات الصغيرة في الأغنام والماعز، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمربين وحماية الثروة الحيوانية».