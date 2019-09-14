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محافظ ذي قار يُعلن تنفيذ مشاريع جديدة واعادة العمل بالمتوقفة في قضاء الغراف

شؤون عراقية
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بعد الاطلاع على واقعها الخدمي

كاظم العبيــدي
أجرى عادل الدخيلي محافظ ذي قار جولة تفقدية في قضاء الغراف 30 كم شمال محافظة ذي قار برفقة عدد من مدراء الدوائر الخدمية واطلع على احوال الناس والمشاريع المتوفقة . وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمحافظ تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان الدخيلي أعلن عن إعادة العمل بعدد من المشاريع الخدمية المتوقفة في قضاء الغراف ، وتنفيذ مشاريع جديدة ضمن خطة مشاريع تنمية الاقاليم لعام 2019 ، ومتابعة أهم المشاريع التي في طور الإحالة . واكد على إن الحكومة المحلية اخذت على عاتقها متابعة المشاريع الخدمية المتوقفة في قضاء الغراف والوقوف على اسباب توقفها وتلكؤ العمل فيها وتسريع انجازها بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين «.
وأشار الدخيلي إكمال إحالة عدد من المشاريع ضمن تنمية الاقاليم للعام الحالي « ، مبيناً انه « وجه دائرة العقود بالإسراع بإكمال المشاريع غير المحالة الى الآن ، فضلا عن إعادة العمل بمشاريع اخرى كانت متوقفة .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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