ضبط 38 طن “نايلون” غير مصرح بها في منفذ الشيب

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية،السبت ،ضبط شاحنتين محملتين بمادة (النايلون) تم التلاعب باوزانها في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان.

وقالت الهيأة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه إن “ضباط شعبة البحث والتحري في الهيأة وخارج الحرم الكمركي تمكنوا من ضبط شاحنتين محملتين بمادة (النايلون) تم التلاعب باوزانها في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان”.

واضافت :” بعد تدقيق المعاملات الكمركية تبين أن هناك فارق بالاوزان مقارنة بالمصرح بها في المعاملة الكمركية”

واوضحت ان “الفارق كان في وزن غير المصرح به (38 طن) مما سبب هدراً في المال العام والتهرب من دفع الرسوم الكمركية”.

وتابعت :” تم إحالة المخالفتين وفق محضر اصولي إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.