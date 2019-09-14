مجلس النواب يستعد لعقد جلسته اليوم لمناقشة ثمان فقرات

بغداد – الصباح الجديد

يستعد مجلس النواب اليوم السبت لعقد جلسته الاعتيادية، ويتضمن جدول اعمال الجلسة 8 فقرات.

وقال المجلس في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” منه إن الجلسة ستشهد تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016 ، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم 29 لسنة 1930، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية الأمومة رقم 183 لسنة 2000.

وأضاف البيان ان الجلسة ستتضمن تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الرسمية من الدخول بين العراق وصريبا / وكذلك تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والسعودية، والقراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاصة.

ولفت البيان إلى أن الجلسة ستشهد مناقشات عامة، وتبدأ الساعة الواحدة بعد الظهر.