وزير النفط ثامر الغضبان يحتمل مناقشة اوبك تعميق تخفيضات الإنتاج اليوم

بغداد – الصباح الجديد:

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان يوم الأربعاء إن أوبك وحلفاءها سيناقشون ما إذا كانت هناك ضرورة لتعميق تخفيضات الإنتاج خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، اليوم الخميس.

وذكر الغضبان أن “القرارات المتعلقة بسياسة الإنتاج هي قرارات جماعية وأن العراق لا يريد اتخاذ القرار فيها بمفرده”، مضيفا أن اجتماعا سيجمعه بوزيري الطاقة السعودي والروسي في وقت يسبق انعقاد اجتماع اللجنة.

وأشار إلى أن اجتماع أوبك السابق ناقش خفض الإنتاج بواقع 1.6-1.8 مليون برميل يوميا، ولكن بسبب اعتراض بعض الأعضاء فقد اتفقوا على خفضه 1.2 مليون برميل يوميا.

وقال الغضبان فيما يتعلق بإقليم كردستان: أن ” عليه ان يحترم التزاماته المتعلقة بصادرات النفط وحصته في الميزانية الاتحادية. وأضاف أن من المفترض أن تسلم حكومة إقليم كردستان العراق 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لكنها غير ملتزمة بذلك حتى الآن”.