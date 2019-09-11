اليوم.. موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي الجديد

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت وزارة التربية ان اليوم الخميس موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي الجديد.

وذكر بيان للوزارة تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان اليوم الخميس هو موعد لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي 2019-2020 في مدارس المحافظات كافة .

وأضاف ان المباشرة ستكون لغرض الاستعداد للعام الدراسي الجديد ووضع الخطط لتطوير النشاط التربوي واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر وحسب توجيهات وزير التربية وكالة قصي السهيل .