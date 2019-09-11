16 تحفة سينمائية في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

في مسعاه لعرض أحدث وأفضل الافلام العالمية

سعفة «كان» الذهبية، ودبان فضيان من «برلين»، وكرة «كارلوفي فاري» الكريستالية

كاظم مرشد السلوم

في مسعاه لخلق منصة عرض لأحدث الإنتاجات السينمائية العالمية، يعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن عرض عدد من الأفلام الطويلة، التي شاركت بالعديد من المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى، مثل “كان”، و”برلين” و”كارلوفي فاري”، و”إدفا”، في برنامج دورته الثالثة هذا العام، المُقامة في الفترة بين 19 وحتى 27 سبتمبر/ أيلول 2019.

وتتضمن مجموعة الأفلام، التي نعلن عنها اليوم، تسعة أفلام شاركت في الدورة الـ72 لمهرجان “كان” السينمائي، وفيلمين حائزين على دبين فضيين في الدورة الـ69 لمهرجان “برلين” السينمائي، والفيلم الفائز بالجائزة الكُبرى في “كارلوفي فاري”، ووثائقيين أحدهما حائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بأول ظهور سينمائي، في الدورة الـ31 لمهرجان “إدفا” للأفلام الوثائقية.

من جانبه قال مدير المهرجان، انتشال التميمي: “تسعى الدورة الثالثة لاستعادة مجموعة من الأعمال السينمائية الكلاسيكية، وإلقاء الضوء على مخرجيها العظام، إلى جانب تقديم الأفلام الحديثة. وتُعد مجموعة الأفلام العالمية المُختارة لهذا العام، مثالًا لتوجه المهرجان لجذب الإنتاجات السينمائية الأحدث من جميع أنحاء العالم.” وأضاف:” نأمل أن يكون برنامجنا هذا العام، ممتعًا ومحفزًا، لجماهيرنا المحلية والإقليمية، من المحترفين والمحبين للسينما.”