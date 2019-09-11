منجز جديد للسينما العراقية

الفلم العراقي «تورن» للمخرج نوزاد شيخاني يفوز بجائزة أفضل فلم روائي طويل في مهرجان البرازيل السينمائي الدولي « ريدو جانيرو».

وسبق للفلم ان شارك في العديد من المهرجانات العربية والدولية ، ونال استحسان الجمهور، كما حصل على عدة جوائز منها الزيتونة الذهبية في المهرجان الدولي للفلم العربي في مدينة مكناس المغربية، ورشح للمشاركة الرسمية في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الخامس والثلاثين الذي سينعقد للفترة (8 – 13 أكتوبر 2019).

في كلمة وجهها مخرج الفلم نوزاد شيخاني لجمهور مهرجان البرازيل السينمائي،

(تورن) فلم يدق ناقوس الخطر

نرتحل شرقا، غربا، شمالا وجنوبا، نعبر البحار والمحيطات لنكون نقطة إيجابية في عالمنا نحمل في حقيبتنا فيلم (تورن) وهو يمثل اَلام وأحزان شعب مزقته حروب الابادة وفتت على أرضه ما تبقى من جسده من أجل طمس هويته وقطع جذوره. لابد أن يعلم جميع شعوب العالم الأقوياء منهم والمستضعفين والمجتمع الدولي برمته بأن الشعب الايزيدي يمر بأخطر مرحلة في تاريخه وهو مهدد ببقائه ووجوده فعمليات القتل الجماعي ضدهم، وهروب ونزوح وهجرة مئات الاَلاف خارج وطنهم بحثا عن أوطان تحميهم من القتل والظلم والاضطهاد وعدم المساواة في وطنهم تؤدي الى نتائج مرعبة حيث التناقص الشديد والمستمر في أعدادهم وانصهار المتبقين منهم في المهجر كل هذا سيؤدي حتما الى إنهاء وجودهم، وما لفيلم (تورن) إلا دق ناقوس الخطر من ضمير الشعب الايزيدي الى العالم أجمع!

نوزاد شيخاني شكر إدارة المهرجان وأعضاء اللجنة التحكيمية على التتويج وتقييمهم لفيلم (تورن)، كما أهدى التتويج الى السينما العراقية، وإلى الشعب الايزيدي الذي يحمل الفيلم ماَسيهم وآلامهم وتطلعاتهم المنشودة