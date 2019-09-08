كرار عبد الكريم.. امنيات التفوق في كرة السلة

بغداد ـ الصباح الجديد:

لاعب كرة السلة في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية، كرار عبد الكريم، مواليد 2006، طالب في الصف الثاني المتوسط، بدأ رحلته في فريق تربية الكرخ الثالثة، قبل التحاقه بفريق المركز الوطني عن طريق أبن عمه، علي قاسم.

يقول الموهوب، كرار: وجدت الرعاية والاهتمام في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية، اتدرب تحت اشراف الكابتن مهند مهدي، شاركت في 3 بطولات للمني باسكت، وبطولة تنشيطية للأشبال، وفي البطولة الاخيرة كنت متميزاً في البطولة التنشيطية التي اقامها اتحاد بغداد الفرعي لكرة السلة، حيث واجهنا فرق جيدة كالخطوط وديالى والنفط.

وفي هذه البطولات نلت الثقة وقدمت مستويات فنية جيدة ومشجعة اشادت بها إدارة المركز الوطني للسلة بقيادة الكابتن نصير احمد، والملاك التدريبي المؤلف من الدكتور لؤي سامي وفاضل بنيان وإبراهيم جليل، ومهند مهدي مدربي الذي يشرف على اعداد فئتي المني باسكت والأشبال.

وفي المركز الوطني مؤهلات عالية لتقديم الافضل في الاداء، فالقاعة مجهزة وتم ترميمها بالشكل المثالي بعد تغيير الأرضية بما يسهم في تقدم الجانب التدريبي والارتقاء بامكانات اللاعبين، ووجود وسائط النقل للاعبين والدعم الكبير من الجانبين الإداري والفني.

يضيف: لعبة كرة السلة جميلة جدا، اتابع فيها مباريات دوري الاضواء، وامنيتي النجاح فيها وتمثيل فريق الشرطة في المستقبل، حيث يعد الشرطة فريقا متميزا ويملك لاعبين على اعلى المستويات الفنية ، واطمح بالوصول إلى درجة النجاح والعطاء متأثرا باللاعبين النجوم حسين جاسم وعلي كاظم، حيث سبق لحسين جاسم ان برز من المركز الوطني ووصل إلى تمثيل المنتخبات الوطنية وهو حاليا عنصرا فعالاً في صفوف نادي الكهرباء الذي يعد من افضل فرق السلة بدوري الدرجة الممتازة.