كين يقود إنجلترا لاكتساح بلغاريا.. ورونالدو يسهم بتفوق البرتغال

العواصم ـ وكالات:

واصل المنتخب الإنجليزي سجله النظيف في تصفيات كأس أوروبا 2020، بفوزه مساء اول أمس على ضيفه البلغاري 4-0 على ملعب «ويمبلي»، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وسجل أهداف انجلترا كل من هاري كين (24، و49 و73 من ركلتي جزاء)، ورحيم سترلينج (55).. وتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة بعدما جمع 9 نقاط من 3 مباريات، متفوقا على كوسوفو بفارق نقطة واحدة، علما بأن الأخيرة لعبت مباراة أكثر، ويلتقي المنتخبان على الملعب ذاته، مساء يوم غد الثلاثاء.

أبدى قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين ارتياحه لمساهمته في فوز فريقه على المنتخب البلغاري 4-0 مساء السبت على ملعب «ويمبلي»، ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وهذا هو الفوز الثالث على التوالي لإنجلترا في التصفيات، وساهم كين بشكل كبير فيه عن طريق تسجيله 3 أهداف، 2 منها من نقطة الجزاء.. وقال كين في تصريحات لقناة «أي تي في» عقب انتهاء اللقاء: «في الشوط الأول تعرضنا للهجوم المضاد أكثر من مرة، وبين الشوطين قلنا إننا نحتاج للتسجيل، وهذا ما فعلناه، إنها نتيجة جيدة، نأمل الاستفادة منها يوم الثلاثاء (أمام كوسوفو)».

وسجل كين 7 أهداف من ركلات جزاء مع المنتخب الإنجليزي، وعن هذا السجل قال: «الأمر يتعلق بالعمل الجاد والتدريب، نتدرب على الأمر كثيرا خلال الأسبوع، وقليلا قبل المباراة بيوم».وتابع «دائما أتبع مشاعري، قد تكون هناك 10 ركلات أو 50، الأمر يعتمد على شعورك في اليوم ذاته، لدينا العديد من اللاعبين المهاريين ولذلك سنحصل دائما على ركلات جزاء».

ونقل كين صراعه التهديفي بالبريميرليج مع نجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج، إلى منافسة صحية داخل المنتخب الإنجليزي، وعن ذلك قال: «أمر رائع بالنسبة إليه أن ينقل مستواه مع ناديه إلى الصعيد الدولي، إنه لاعب رائع، تمكنت من رد المعروف له (صنع له هدفا)، نستمتع باللعب معا، جميعنا يستمتع كذلك».

وعن المباراة المقبلة أمام كوسوفو قال كين: «يجب أن نضغط بشكل أفضل، ستكون المباراة صعبة، نشعر بحال جيدة، ونأمل أن نتفوق كما فعلنا اليوم ونحصل على نتيجة أخرى مماثلة».

كما، حقق المنتخب البرتغالي فوزًا مهمًا على نظيره الصربي، بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ريد ستار ستاديوم بصربيا، في منافسات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

أحرز أهداف المنتخب البرتغالي ويليام كارفالو (42)، جونزالو جويديس (58)، كريستيانو رونالدو (80) وبرناردو سيلفا (86)، في حين سجل لصربيا نيكولا ميلنكوفيتش (68) وألكسندر ميتروفيتش (85).. ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد صربيا عند 4 نقاط.

وفاز منتخب فرنسا على ضيفه ألبانيا بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما أول أمس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).. وسجل رباعية الديوك كينجسلي كومان «هدفين» وأوليفييه جيرو وجوناثان إيكوني بالدقائق 8 و27 و68 و85، في حين سجل سوكول سيكاليشي الهدف الوحيد لألبانيا بالدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن جيرو تمكن من التسجيل في 8 مباريات من أصل آخر 9 خاضها مع منتخب بلاده على «ستاد دو فرانس»، بواقع (8 أهداف)..وخاض جيرو 92 مباراة مع منتخب فرنسا، منذ انضمامه قبل 7 سنوات، ونجح في تسجيل 36 هدفًا.. ويلعب جيرو حاليًا مع تشيلسي، لكنه فقد مكانه كأساسي في صفوف البلوز، لصالح المهاجم الشاب تامي أبراهام.

وقفز الديوك لصدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن منتخبي تركيا وأيسلندا، في حين تجمد رصيد ألبانيا عند ست نقاط في المركز الرابع.

واقتنص منتخب تركيا، فوزًا ثمينًا من ضيفه أندورا بهدف من دون رد، أول أمس، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة لتصفيات يورو 2020.ويدين منتخب تركيا بالفضل في هذا الفوز، إلى أوزان توفان الذي سجل هدف اللقاء الوحيد قبل النهاية بدقيقة واحدة.. ورفع منتخب تركيا رصيده إلى 12 نقطة وهو نفس رصيد فرنسا وأيسلندا، في وقت ظلت أندورا بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير.