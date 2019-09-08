كندا تحتفل بانتصار أندريسكو التاريخي

تورنتو ـ وكالات:

احتفلت كندا بقيادة جاستن ترودو، رئيس الوزراء، بحصد بيانكا أندريسكو، لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بعدما أصبحت أول كندية تنال اللقب، بعد التفوق على المخضرمة سيرينا وليامز، أول أمس.

وشارك كثيرون عبر وسم “هاشتاج”.. (هي الشمال) عبر “تويتر” وهو المصطلح القادم من شعار تورونتو رابتورز (نحن الشمال)، خلال مسيرة التتويج بلقب دوري السلة الأميركي للمحترفين هذا العام أيضًا.

وكتب ترودو، عن البطلة البالغ عمرها 19 عامًا: “أهنئك أندريسكو! لقد كتبت التاريخ وجعلت الجميع يشعرون بالفخر في هذا البلد”.وشارك جون توري، رئيس بلدية تورونتو بشكل مبكر في الحفل، وكتب: “تورونتو تحتفل بهذا الانتصار وتتطلع إلى مسيرة مليئة بالمزيد”.

وجذبت أندريسكو، اهتمام الكثير من الرياضيين البارزين في بلدها، ومنهم لاعبة التنس الشهيرة أوجيني بوشار، التي وصفت ما حدث بأنه يمثل “تاريخًا لكندا”.واحتفلت العديد من الفرق الشهيرة بهذا الانتصار مثل فانكوفر كانوكس، وأوتاوا سناتورز، وتورونتو مابل ليفز من دوري هوكي الجليد، وبلو جايز من دوري البيسبول، ورابتورز بطل دوري السلة الأميركي.وكتب رابتورز: “هي البطلة” مع وسم (هي الشمال) و(نحن الشمال)”.وخلال المؤتمر الصحفي، أوضحت أندريسكو أنها تملك الكثير من المشاعر الدافئة المتبادلة أيضًا.وقالت بطلة التنس: “لقد قلت كثيرًا وكثيرًا في مرات سابقة، وسأقول ذلك مجددًا: كان هدفي هو إلهام الكثيرين خاصة الرياضيين في كندا”.وأضافت “أعتقد أن هذا الفوز سيساعد في ذلك، وليس الانتصار فقط بل ما حققته على مدار هذا العام؛ لأن الكثيرين في كندا مهدوا لي الطريق عندما كنت أصغر من ذلك”.