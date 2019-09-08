إسبانيا والأرجنتين إلى ربع نهائي مونديال السلة

خسارة قاسية للأردن أمام كندا

العواصم ـ وكالات:

تأهل منتخبا صربيا وإسبانيا إلى دور الثمانية، في كأس العالم لكرة السلة، ولحق بهما منتخبا بولندا والأرجنتين بعد فوزهم جميعا، أول أمس. وسحقت صربيا منافستها بورتوريكو 90-47، فيما تفوقت إسبانيا على إيطاليا 67-60، في حين تغلبت بولندا على روسيا 79-74، وفازت الأرجنتين 87-67 على فنزويلا، ليمدد الرباعي سجله المثالي بالفوز في أربع مباريات متتالية.

وتفوق لاعبو صربيا على منافسيهم من بورتوريكو في كل المراكز.. واستحوذ لاعبو صربيا على 48 كرة مرتدة مقابل 26 للمنافس، في حين قدموا 30 تمريرة حاسمة مقابل 11 لبويرتوريكو.. وأحرز بوجدان بوجدانوفيتش، أكبر مسجلي صربيا في البطولة، خمس نقاط فقط.

لكن زميله في سكرامنتو كينجز، نيمانيا بيليتشا، سجل 18 نقطة، وأضاف بوبان ماريانوفيتش 16، ونيكولا يوكيتش 14 واستحوذ على 10 كرات مرتدة.

وقال ماريانوفيتش للتلفزيون الصربي «تعاملنا بجدية مع بورتوريكو من البداية للنهاية.. لا تزال لدينا مساحة للتحسن، ستكون المواجهة صعبة كالعادة أمام إسبانيا (في المباراة التالية) لكننا نتطلع لخوض هذا التحدي».وبدأت إيطاليا مباراتها بقوة وتقدمت 15-5، لكنها عانت بعد ذلك بينما نزل سيرجيو يوي، لاعب ريال مدريد، الملعب لينعش منتخب إسبانيا.

وتأخرت بولندا أمام روسيا لمدة ثلاثة أرباع في مواجهة مثيرة، قبل أن تقلب الطاولة في آخر عشر دقائق بقيادة آدم وازنيسكي، الذي سجل 18 نقطة.. وفرضت الأرجنتين إيقاعها على فنزويلا بقيادة اللاعب جابرييل ديك، الذي سجل 25 نقطة.

إلى ذلك، تعرض المنتخب الأردني لخسارة قاسية ، أمام كندا بنتيجة 71-126، أي بفارق 55 نقطة، في جولة تحديد المراكز من «7-32»، بنهائيات كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين.. ولم يقدم منتخب الأردن ما يشفع له لمقارعة كندا، في غياب الجدية في التعامل مع معطيات المباراة، وغياب الرؤية الفنية في توظيف اللاعبين.

وكان منتخب الأردن قبل ذلك قد تعرض لثلاثة هزائم ضمن المجموعة السابعة لمونديال السلة أمام منتخبات الدومينيكان وفرنسا وألمانيا على التوالي.. ويتحمل الجهاز الفني بقيادة الأمريكي جوي مع اللاعبين مسؤولية الأداء السلبي الذي ظهر عليه المنتخب، برغم أنه ظهر بصورة جيدة أمام الدومينيكان، قبل أن يتراجع المستوى بصورة غريبة في المباريات التالية.. ويخوض منتخب الأردن اليوم الإثنين، مباراة ثانية تجمعه مع السنغال الذي حل بالمركز الأخير ضمن المجموعة الثامنة. ولحق المنتخبان الفرنسي والأسترالي لكرة السلة، بقافلة المتأهلين إلى دور الثمانية لبطولة العالم، المقامة حاليًا في الصين، بفوز الأول على نظيره الليتواني بنتيجة 78-75، والثاني على نظيره الدومينيكاني 82-76.. وتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الرابعة رافعا رصيده إلى 8 نقاط بفارق النقاط المسجلة فقط أمام أستراليا مقابل 6 نقاط لكل من ليتوانيا وجمهورية الدومينيكان في المركزين الثالث والرابع، حيث ودع الفريقان البطولة من هذا الدور بعدما تبدد حلم أي منهما في التأهل لدور الثمانية. وكان أفضل المسجلين في صفوف المنتخب الأسترالي خلال المباراة، هو اللاعب باتي مايلز نجم سان أنطونيو سبيرز الأمريكي برصيد 19 نقطة.. وفي المجموعة الثالثة، تغلب المنتخب التشيكي على نظيره البرازيلي 93-71 ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق النقاط المسجلة فقط أمام نظيره البرازيلي، قبل أن ينتزع المنتخب الأمريكي الصدارة برصيد 8 نقاط بفوزه الكبير 69-53 على نظيره اليوناني في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وبرغم هذا الفوز، لم يضمن المنتخب الأمريكي التأهل لدور الثمانية حتى الآن، حيث تحسم الجولة الثانية الأخيرة من مباريات المجموعة، هوية الفريقين المتأهلين لدور الثمانية.