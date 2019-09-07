رواية «بكارة» للحبيب السالمي: لم تتغيّر المؤسسات..اللغة أيضاً

محمود عبد الغني

الكلمات في تونس: كلمات ضدَّ أخرى

كلمات خطيرة، لكن الجميع يستسلم لها، أو يسمعها بلامبالاة كاملة، وذلك راجعٌ إلى أن معناها لم يعد واحدًا بالنسبة للجميع. لقد ودّعنا وهم وحدة المعنى بالنسبة للكلمات. لنُصغ إلى هذا الحوار من رواية «بكارة» للروائي التونسي الحبيب السالمي:

«- لا بدَّ أن تقتله..