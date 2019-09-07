شركات نفط روسية ترغب بزيادة استثمارتها في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت روسيا ان شركاتها النفطية العاملة في العراق ترغب في زيادة حجم استثماراتها في البلاد.

وجاء ذلك خلال لقاء سفير العراق لدى موسكو حيدر العذاري، مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الاوسط وشمال افريقيا ونائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف في مبنى الخارجية الروسية.

وذكر بيان للخارجية، ان الجانبين التقيا “وناقشا لمناقشة العلاقات الثنائية واخر المستجدات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول التطورات الحاصلة في منطقة الخليج العربي وقضية الامن الجماعي، كما جراء التركيز اثناء اللقاء على محاربة الارهاب في العراق سوريا”.

وأكد السفير العذاري ان “التعاون الامني بين العراق وروسيا من خلال المركز الرباعي الذي يضم كل من العراق وروسيا وايران وسوريا مستمر في التنسيق المشترك لمكافحة الارهاب في المنطقة،” مبيناً ان “المركز أسهم بشكل فعال في تحجيم دور المجاميع الارهابية”.

وناقش السفير العراقي مع مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الاوسط وشمال افريقيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة القطاعات، اذ أكد السفير ان احتفال كلا البلدين قريباً بالذكرى 75 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين العراق وروسيا يعكس مدى قوة وصلابة العلاقة بين البلدين الصديقين.

بدوره أكد بوغدانوف ان “روسيا تسعى الى زيادة التعاون الثنائي مع العراق في مختلف القطاعات المهمة،” مبيناً ان “الشركات الروسية العاملة في العراق في مجالات النفط والطاقة والغاز ترغب بزيادة حجم استثماراتها في العراق”.