الموارد المائية تواصل ازالة الترسبات ونبات الشنبلان من الانهر والجداول

بهدف إيصال الحصص المائية للأراضي الزراعية المستفيدة

بغداد _ الصباح الجديد :

نفذت الهيئة العامة لتنفيذ اعمال كري الانهر احدى تشكيلات وزارة الموارد المائية حملة لكري وازالة الترسبات والاعشاب المائية من عمود نهر دجلة بطول 50 كيلو مترا على جانبي النهر ضمن محافظة بغداد للمسافة المحصورة بين جسر الدورة جنوبا ومنطقة جزيرة بغداد شمال جسر المثنى ، ويتضمن العمل أزالة الترسبات الطينية والاعشاب المائية والقصب من مقطع النهر لتعميق المجرى وتسهيل انسيابية المياه خلال فترة تساقط الامطار في الموسم الشتوي ، وينفذ العمل باستعمال عدد كبير من الاليات التخصصية ، الكراءات والحفارات والبرمائيات ومن المؤمل انجازالعمل نهاية العام الحالي .

من جهتها باشرت مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في محافظة كربلاء / إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية أعمالها بفتح وتأهيل نهر فريحة الواقع في منطقة بني تميم والمتفرع من جدول الحسينية من نبات الشنبلان وإزالة الترسبات الطينية بهدف إيصال الحصص المائية للأراضي الزراعية المستفيدة ؟

كما تضمن العمل تكتيف الجانب الأيسر من مبزل الرزازة بطول 770 مترا بهدف الاستعداد لموسم الفيضان ودرء خطره مستقبلا .

وفي السياق ذاته واصلت مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في النجف الاشرف وبالتنسيق مع شعبة ري العباسية أعمالها بتطهير نهر الأعمى المتفرع من نهر العياش منطقة آل مواشي الواقع في ناحية العباسية من نبات الشنبلان والنباتات المائية الضارة الأخرى بهدف إيصال المياه إلى الذنائب .

كما واصلت شعبة ري المشخاب / وبالتنسيق مع مديرية صيانة مشاريع الري والبزل أعمال تطهير الجانب الأيمن لعمود نهر الفرات الواقع في قضاء المشخاب / بالية الدفل من نبات الشنبلان والنباتات الطينية المتراكمة بهدف إيصال المياه للأراضي الواقعة في الذنائب ، حيث تضمن العمل إزالة الترسبات الطينية المتراكمة والنباتات الضارة وقد استعملت الحفارات ذات الذراع الطويلة والآليات الساندة لها .

هذا وتستمر الوزارة بتنفيذ الخطة المرسومة لها لهذا العام بغية تطوير الواقع الاروائي في المحافظات وانجاح الخطة الزراعية .كما تواصل مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في محافظة كربلاء أعمالها بتطهير مبزل الحيادر من نبات الشمبلان والقصب بهدف حماية الأراضي الزراعية والمناطق السكنية من خطر مياه البزل والاستعداد للموسم المقبل . وتضمن العمل إزالة الترسبات الطينية المتراكمة ونبات الشمبلان والقصب والنباتات المائية الأخرى حيث استعملت آليات متخصصة والآليات الساندة لها ، اضافة الى أعمال تطهير قناة العجمية من نبات الشمبلان والترسبات الطينية بهدف الحصول على انسيابية عالية للمياه وايصالها إلى الذنائب حيث استعمل السلك والآليات الساندة الأخرى .

من جهة أخرى قامت مديرية الموارد المائية / قسم التشغيل في محافظة النجف الاشرف وبالتنسيق مع مديرية الموارد المائية في محافظة الديوانية أعمال رصد التصاريف المشتركة عند نقطة التحادد على عمود نهر الفرات مؤخر ناظم اليعو في ناحية القادسية بهدف معرفة التصاريف الخارجة من المحافظة إلى المحافظات الأخرى .

من جانب آخر واصلت شعبة ري العباسية في محافظة النجف الاشرف بتنظيف القناة الاروائية الرئيسة1mc الواقعة ضمن مشروع كفل/ شنافية في ناحية العباسية من نبات الشمبلان وزهرة النيل بهدف إيصال الحصص المائية للأراضي الزراعية والحصول على انسيابية عالية للمياه ، وتضمن العمل إزالة النباتات الضارة والترسبات الطينية المتراكمة وقد استعملت الحفارات ذات الذراع الطويلة والآليات الساندة لها. من جانبها انجزت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية الموارد المائية في الفلوجة / احدى تشكيلات وزارة الموارد المائية اعمالها بصيانة محطة ري بنات الحسن لضمان استمرارية عملها وتأمين المياه الى الذنائب والحصص المائية للاراضي الزراعية المعتمدة عليها .