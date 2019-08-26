الخارجية : سنتخذ الاجراءات الدبلوماسية كافة في التصدي لأي عملٍ يخرق سيادة البلاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الخارجية امس الاثنين أنها ستتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية المطلوبة للتصدي لأي عملٍ يخرق سيادة العراق.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إنها ستتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية المطلوبة من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومن خلال التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لأي عملٍ يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه.

وكانت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي أعلنت يوم امس الاول الأحد، عن استشهاد مقاتلين اثنين في اللواء 45 ب‍الحشد، وإصابة آخر بقصف بطائرتين مسيرتين في قاطع عمليات الأنبار.