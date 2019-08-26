تأهيل مدخل قضاء الزبير و سوق اللحوم والدجاج والأسماك فيه

ضمن برنامج مشاريع المنافع الاجتماعية لشركة نفط البصرة

البصرة _ سعدي السند :

قامت شركة نفط البصرة/هيئة تشغيل الزبير بالتعاون مع مشغل الحقل (شركة إيني) وضمن برنامج مشاريع المنافع الاجتماعية لعام ٢٠١٩ بإعادة تأهيل سوق اللحوم والدجاج والسمك بتنسيق عالٍ مع قائممقامية قضاء الزبير وبلدية القضاء .

افتتح المشروع مدير عام شركة نفط البصرة المهندس إحسان عبد الجبار إسماعيل بحضور معاونه لشؤون الحقول وجولات التراخيص والمنافع الاجتماعية خالد حمزة عباس وعبد الله نجم فضيح مدير هيئة تشغيل الزبير وقائممقام الزبير المهندس عباس ماهر وآمر فوج الزبير العميد إسماعيل مرزوق وشيوخ ووجهاء القضاء .

وقال معاون المدير العام: ضمن مشاريع المنافع الاجتماعية تم التنسيق مع قائممقامية الزبير ومشغل حقل الزبير شركة إيني الإيطالية لتأهيل هذا السوق، وكلنا فخر بأننا نعمل لأجل أهلنا في القضاء، وتم مراعاة الأمور الصحية من تهوية وغسل وقنوات التصريف وتخصيص محولة ٢٥٠ KVA لتأمين الكهرباء للسوق وهذا المنشأ ليس الأخير فلدينا تنسيق مع قائممقامية الزبير فيما يتعلق بتأهيل مدخل الزبير من جهة محافظة ذي قار وغيرها من المشاريع ويبقى التزامنا بمشاريع المنافذ الاجتماعية مستمراً بما فيه قطاع الصحة والتربية والتعليم.

بلغت كلفة المشروع

نحو ٣٨٠ ألف دولار

وقال مسؤول وحدة المنافع الاجتماعية في حقل الزبير المهندس غزوان حسين: يعد هذا السوق من الأسواق القديمة في قضاء الزبير حيث تم انشاؤه في ستينيات القرن الماضي وترك هذا السوق وأهمل لسنين طويلة، وتسلمنا الكشوفات من قائممقامية الزبير وبلدية الزبير وشكلنا فريق عمل وأحيل العمل إلى إحدى الشركات العاملة لدينا وباشرت عملها يوم ١٠ شباط ٢٠١٩ وانتهت يوم ٨ من تموز ٢٠١٩ وهي ضمن المدة المحددة لها، ويتكون السوق من ٨٤ محلاً منها ٢٢ محلاً لبيع الأسماك ومثلها للدجاج والمتبقي منها لبيع اللحوم وبلغت كلفة المشروع نحو ٣٨٠ ألف دولار.

نفط البصرة تؤهل

مدخل قضاء الزبير

وتقوم هيئة تشغيل الزبير في شركة نفط البصرة بالتعاون مع المشغل الرئيس لحقل الزبير النفطي شركة ENI الإيطالية بأعمال تأهيل مدخل قضاء الزبير قرب بوابة القضاء من جهة محافظة ذي قار بطول 500 م.

وقال علي ناصر صالح رئيس اللجنة المشرفة على المشروع يشمل العمل صب طبقة الأساس للطريق بالكونكريت المسلح وإكساءها بطبقة الخرسانة الإسفلتية مع جزرة وسطية بعرض 13م مع إكسائها بالحجر المقرنص مع تأثيث الطريق بأعمدة الإنارة وأعمدة ديكورية والإشارات المرورية.

وتمتد مساحة المشروع بنحو 100م قبل بوابة قضاء الزبير من جهة محافظة ذي قار إلى 400 م بعدها باتجاه مركز القضاء.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة أعمال الخدمات المجتمعية التي تقوم بها شركة نفط البصرة خدمة للمناطق المحيطة بحقولها النفطية.