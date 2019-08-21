النزاهة تضبط 13 صهريجا لتهريب النفط وتضع اليد على مواد غذائية محظورة في البصرة

بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، امس الأربعاء، عن ضبط 14 متهماً وثلاثة عشر صهريجاً مُحمَّلاً بالنفط الخام في محافظة البصرة، خلافاً للقانون.

وذكر بيان للهيئة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، أن “ملاكات المديرية التي انتقلت إلى ناحية النشوة في شمال البصرة تمكنت من ضبط (13) صهريجاً مُحمَّلاً بمادة النفط الخام من موقع (بلوك لاين 9) النفطي قرب جسر الدير”، مبينة أنه “تمَّ ضبط (14) متهماً؛ لقيامهم بإخراج تلك الصهاريج المُحمَّلة بالنفط الخام من الموقع بصورةٍ مخالفةٍ للقانون”.

وأضاف البيان أنه “في عمليةٍ منفصلةٍ، تمكن فريق عمل المديرية من ضبط سيارة (براد) في ساحة الكشف في منفذ الشلامجة الحدودي؛ لاحتوائها على موادَّ غذائية (لحوم) محظور استيرادها،لافتة إلى أنه تمَّ إخفاؤها خلف موادَّ أخرى”.

وأكَّدت الهيئة، أنه “تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين بالعمليَّـتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة؛ الذي قرَّر توقيف المتهمين على ذمة التحقيق”.