  • الأربعاء , 21 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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توقف موجة صعود الأسهم الأميركية

شؤون أقتصادية
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نيويورك ـ رويترز:
دفعت الشركات المالية الأسهم الأميركية للانخفاض لتنهي موجة صعود دامت لثلاث جلسات مع ترقب المستثمرين لتصريحات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مطلع الأسبوع المقبل.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 170.09 نقطة بما يعادل 0.65 بالمئة إلى 25965.7 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 22.88 نقطة أو 0.78 بالمئة إلى 2900.77 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 54.25 نقطة أو 0.68 بالمئة إلى 7948.56 نقطة.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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