الملكي يفتتح موسمه بشكل رائع في الدوري الإسباني

بعد الفوز الثلاثي على سلتا فيجو

مدريد ـ وكالات:

حقق ريال مدريد فوزاً رائعاً على مستضيفه سلتا فيجو 3-1 في الجولة الأولى من الدوري الإسباني اول امس.. وأنهى الملكي الشوط الأول بالتقدم 1-0 عن طريق الفرنسي كريم بنزيمة بعد كرة مميزة من الويلزي غاريث بايل 12.

وفي الشوط الثاني وبعد إلغاء حكم المباراة لهدف سجله سلتا فيجو بداعي التسلل بعد العودة للفار مع نهاية الشوط الأول، لم يهدأ الميرنغي وسجل الثاني عبر الألماني طوني كروس 61، والثالث بواسطة فاسكيز 80، برغم طرد لوكا مودريتش بعد 10 دقائق تقريبا من بداية الحصة الثانية.. وسجل سلتا هدفا شرفيا بواسطة إيكر لوسادا 90+1.

وقال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن فريقه قدّم عملاً ممتازاً في المباراة أمام سلتا فيغو خصوصاً في شوطها الأول لافتاً إلى أن فريقه كان يدرك صعوبة المواجهة.. وأضاف زيدان: «سعيد جداً بما قدمه اللاعبون، قدمنا مباراة كاملة حركنا الكرة بصورة أفضل. كان لدينا فاعلية أمام المرمى برغم النقص العددي».

وحقق ريال مدريد فوزاً مقنعاً على مضيفه سلتا فيغو (3-1) في المرحلة من الدوري الإسباني التي شهدت سقوط برشلونة يوم أمس الأول أمام أتلتيك بلباو بهدف استعراضي للمخضرم أدوريز.. وتابع: واجهنا بعض الصعوبات في الشوط الثاني خصوصا بعد طرد لوكا مودريتش».وعن طرد الكرواتي مودريتش قال الفرنسي: لم أرَ المقطع.. تحدثت مع مودريتش وقال إن الأمر لا يستحق البطاقة. الحكم قرر وعلينا أن نتقبل القرار».

من جانب اخر، كشف تقرير إعلامي بأن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني لا يشعر بإرتياح يساعده على إنجاز مشروع النادي الرياضي الجديد.. وأوضحت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية بأن زيدان فكر بتقديم استقالته في اعقاب إغلاق باب الانتقالات الإنكليزية هذا الصيف، دون ان تتمكن إدارة ريال مدريد من التعاقد مع مواطنه بول بوغبا لاعب إرتكاز نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي بعدما كان رئيس النادي قد وعده بإتمام صفقة التعاقد.

وكشفت الانتقالات الصيفية عن وجود فجوة بين رئيس النادي فلورنتينو بيريز ومدرب الفريق زين الدين زيدان حول احتياجات الفريق و الاسماء المطلوبة ، وفي الوقت الذي كان زيدان يرغب بالإستجابة لطلباته الفنية، فقد ظهر رئيس النادي وكأنه يريد من الفني الفرنسي التعامل مع اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم حتى و ان لم يكونوا ضمن رغباته، وهو الامر الذي جعل زيدان يشعر بعدم الإرتياح.

و يعتبر بوغبا من اهم اللاعبين الذين رغب زيدان التعاقد معهم منذ نهاية الموسم الماضي، في وقت لم يبدِ فلورنتينو بيريز اهتماماً كبيراً بضمه لصفوف الفريق ، بهدف التركيزعلى التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان في اطار الصراع مع الغريم الكتالوني.

وبعدما فشل بيريز في استقطاب بوغبا ، فقد حاول تعويض ذلك بالتعاقد مع الهولندي فان دي بيك، إلا ان المدرب الفرنسي رفضه في تشكيلته.. وتعرض زيدان لانتقادات لاذعة في اعقاب النتائج السليبة التي سجلها الفريق خلال المباريات الإعدادية التي خاضها خاصة بعد الخسارة القاسية امام اتلتيكو مدريد بسبعة اهداف لثلاثة اهداف .

هذا وطالبت الصحافة المدريدية من الجماهير الصبر على زيدان و منحه الفرصة الكافية قبل إصدار الأحكام عليه، وعدم نسيان الإنجازات الكبيرة التي حققها مع الفريق خلال تجربته الأولى في الفترة من عام 2016 و حتى عام 2018.

يشار الى أن زيدان اصبح يدرك جيداً بأن مصيره مرهون بالنتائج التي سيسجلها الفريق في الجولات الأولى من مسابقتي الدوري الإسباني و دوري أبطال أوروبا، لان تعثره في بدايةالموسم سوف يساهم في زيادة الضغوطات على الجهاز الفني.