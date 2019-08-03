بعد استبعادها عن “ذا فويس” إليسا ترد بطريقتها

الصباح الجديد – وكالات:

ألغت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعتها لصفحات “ذو فويس” الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استبعادها عن لجنة التحكيم الخاصة بالبرنامج.

اللجنة الجديدة لبرنامج الهواة “ذو فويس كيدز” مؤلفة من راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي، واستثنت منها إليسا، بعد أن كانت ركيزة من ركائزها.

يذكر أن إليسا ليست المستبعدة الوحيدة من اللجنة، فالفنان اللبناني عاصي الحلاني، كان أيضاً على لائحة المستبعدين، والقرار جاء مفاجئا، وقبل انطلاق البرنامج على الشاشات العربية، بمدة وجيزة.

البرنامج من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، وسيعرض في موسم الشتاء المقبل.

يذكر ان ترشيح سميرة سعيد للجنة التحكيم شاعت قبل انطلاق الموسم الأخير من البرنامج ولم يذكر أحد عن سبب إطلاق الشائعات، التي تدور اليوم بشأن اختيار راغب علامة ليشارك أحلام في اللجنة، وقد فسر البعض ان الغاية جذب مشاهدات اكثر لما عرف عن الخلافات والمناكدات بين علامة واحلام.