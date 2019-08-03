  • السبت , 3 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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التخطيط تكشف آلية عمل التعداد السكاني 2020

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بغداد – الصباح الجديد :

كشفت وزارة التخطيط، السبت، آلية عمل التعداد السكاني 2020.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “العراق اطلع على تجارب دول سبقته إلى ذلك، كمصر والأردن، ونعمل على تدريب عدّادين عراقيين على الأجهزة اللوحية، والتي ستكون مرتبطة عبر شبكة مؤمنة بالمركز الوطني في وزارة التخطيط”.

ولفت إلى، أن “العدَّاد سيقوم بتدوين البيانات الخاصة بالأسر العراقية، موفراً دقة بالمعلومة وسرعة في نقلها”.

وأعلنت وزارة التخطيط، (الأربعاء 15 ايار 2019)، بدء إجراءات التعداد السكاني للعراق 2020، مشيرة أنها مستعدة للتعاون مع المنظمات الدولية المختصة بهذا المجال بغية إنجاح المشروع

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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