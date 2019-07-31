وزير النفط : اقليم كردستان يصدر النفط منذ 15 عاما من دون اشراف الحكومة الاتحادية

مؤكدا ان لا حلول حقيقية لانهاء ازمة ..

بغداد – الصباح الجديد:

ابلغ وزير النفط ثامر الغضبان مجلس النواب امس، ان اقليم كردستان يصدر النفط منذ العام 2004 من دون اشراف الحكومة الاتحادية، مشيرا الى ان لا حلول حقيقية لانهاء الازمة بين الطرفين.

وذكر عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الربيعي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان استضافة وزيري المالية والنفط ورئيس ديوان الرقابة المالية تركزت حول الملف العالق بين الاقليم والحكومة الاتحادية ، والزام اقليم كردستان بتسليم ايرادات 250 الف برميل نفط الى الحكومة ولم يلتزم حتى الان ، مشيرا الى اسئلة كثيرة عن كمية النفط التي سلمها الاقليم الى شركة سومو الوطنية ، وكذلك كمية النفط المصدرة من قبل الاقليم .

واضاف ان وزير النفط ذكر في الاجتماع انه منذ العام 2004 وحتى الان لم يكن هناك اي اشراف من الحكومة الاتحادية على النفط في الاقليم ، كما عرض احصاءات دقيقة لدى الوزارة تفيد بان انتاج النفط في الاقليم380 الف برميل ويصدر 361 الفا ، وان قيمة الاموال تقارب 7مليارات و 79 مليون دولار ، هي اموال النفط المصدر على وفق سعر بيع البرميل 58 دولارا و60 سنتا .

وتابع القول ان لدينا معلومات بان الاقليم يصدر اكثر من 480 الف برميل يوميا ، وهناك اسئلة اخرى تتعلق بالمادة 11 سادسا من الموازنة والتي تقضي بالتزام الاقليم بتزويد وزارة المالية الاتحادية بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له المدنية والعسكرية منها ، حسب الدرجة والعنوان الوظيفي ، مؤكدا ان اجتماع اليوم اثبت عدم التزام الاقليم وستظل المشكلة عالقة لفترة اطول ، ولا توجد حلول حقيقية لانهاء الازمة العالقة بين الحكومة المركزية وكردستان .