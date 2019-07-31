النائب آراس حبيب: تقليص استيراد بعض المواد يجب أن يعود بالنفع على المنتجات المحلية

أكد عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم، إن تقليص استيراد بعض المواد يجب أن يعود بالنفع على المنتجات المحلية.

وقال حبيب: “أي قرار يصدر عن الحكومة ويقضي بمنع أو تقليص الإستيراد الخارجي من أية مادة أو منتج أجنبي يفترض أن ينعكس إيجابياً على الإنتاج المحلي”.

واضاف: “وهذا يعني منع الهدر في إخراج العملة الصعبة من البلاد ومن ثم تقوية الإقتصاد الوطني. ولكي نبدأ الخطوة الأولى الصحيحة نحو الإنتاج المحلي لكل ما نمنعه وهو ماحصل مؤخراً بمنع إستيراد العصائر والملح والمعكرونة وسواها يجب أن نضع في موازاته خطة إستثمارية إنتاجية لكي نغطي السوق المحلي وربما نبلغ مرحلة التصدير وبالتالي جلب العملة الصعبة بدل إخراجها”.

وتابع “والأهم أن لانضطر للعودة الى فتح الإستيراد ثانية وبكميات أكبر نتيجة في حال لم يكن كل شئ مدروساً وبعناية”.