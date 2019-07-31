  • الأربعاء , 31 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ملحق زاد
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زيد فلاح

منذُ أَن كانَ بوسعي أن أمُدَ أصابعي
أَتَحسَسُ هذا وجه هذا العالم
في الشوارع كل شيء يتسِمُ بالهدوء
نَحنُ بَقايا الحُزن.
أَنا وأَنت يا صديقي
نَمشي ونَمشي
كلتا أَصابعنا تتَحسَسُ أَضلاع الشارع
نسحبُ الجوع والجزعَ والتوسل
نَقضِمُ أَطرافَ الحَديث
يا لبؤسنا
حينما نحاول أَن نَشتري وحينما نُحاول أَن نموت، نَتَسكعُ في شوارع مُمتَلئةٌ بالمُترفين
نُعلِق يافطات
للجوع
للعوز
كَبغايا رخيصات
ثمة دَكاكين لعصر الدموع ودكاكين لختم الأرواح
ثَمة جوعً كبير يملئ بطوننا
أَنا وأَنت يا صديقي ما زلنا رصاصاتٍ في وجهِ الريح
كُل شيء مُختلف
ما نتشابه به
بطونَنا الفارغة
تَسولنا
نفس حجم الجوع
جيوبنا فارغة
نَتَناول الجمل الرخيصة
والكتب المستعملة
هذا ما نَحنُ عليه يا صديقي

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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