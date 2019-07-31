زيد فلاح

منذُ أَن كانَ بوسعي أن أمُدَ أصابعي

أَتَحسَسُ هذا وجه هذا العالم

في الشوارع كل شيء يتسِمُ بالهدوء

نَحنُ بَقايا الحُزن.

أَنا وأَنت يا صديقي

نَمشي ونَمشي

كلتا أَصابعنا تتَحسَسُ أَضلاع الشارع

نسحبُ الجوع والجزعَ والتوسل

نَقضِمُ أَطرافَ الحَديث

يا لبؤسنا

حينما نحاول أَن نَشتري وحينما نُحاول أَن نموت، نَتَسكعُ في شوارع مُمتَلئةٌ بالمُترفين

نُعلِق يافطات

للجوع

للعوز

كَبغايا رخيصات

ثمة دَكاكين لعصر الدموع ودكاكين لختم الأرواح

ثَمة جوعً كبير يملئ بطوننا

أَنا وأَنت يا صديقي ما زلنا رصاصاتٍ في وجهِ الريح

كُل شيء مُختلف

ما نتشابه به

بطونَنا الفارغة

تَسولنا

نفس حجم الجوع

جيوبنا فارغة

نَتَناول الجمل الرخيصة

والكتب المستعملة

هذا ما نَحنُ عليه يا صديقي