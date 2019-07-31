مهرجان مراكش السينمائي يعلن دورته الـ 18

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، عن تنظيم الدورة 18 من الحدث الفني، من 29 نوفمبر تشرين الثاني إلى السابع من ديسمبر كانون الاول 2019.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن برنامج الدورة المقبلة سيحافظ على الهيكل العام الذي طبع الدورات السابقة وإدراج فقرة خاصة بالسينما المغربية.

وبحسب البيان، تؤكد هذه الفعالية السينمائية العالمية انتظامها ووجاهة الفكرة التي تقوم عليها، إذ تعد الدورةُ الجديدة حدثا شعبيا ومهنيا في غاية الأهمية، بفضل الفقرات والأنشطة الجديدة المبرمجة في المهرجان.

وأضاف أن هذه الدورة ستشهد تنظيم فقرات متميزة لصناع السينما كفقرة “بانوراما السينما المغربية”، وفقرة “محادثة مع…”، التي تمكن المهنيين والزوار، من لقاء كبار الأسماء في السينما العالمية.

وستكون الدورة 18 فرصة لمهنيين جدد قادمين من شتى بقاع العالم للمشاركة في النسخ الجديدة من “ورشات الأطلس”، المخصصة لتطوير الصناعة السينمائية وتنمية المواهب بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.