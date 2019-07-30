الوطني يحصد أول 3 نقاط في بطولة «آسيا سيل» لاتحاد غربي آسيا

بهدف حمل إمضاء اللاعب حسين علي

بغداد ـ الصباح الجديد:

حصد منتخبنا الوطني لكرة القدم أول 3 نقاط في مستهل شوطه ضمن بطولة « آسيا سيل» لاتحاد دول غربي آسيا بفوزه مساء امس على نظيره اللبناني بهدف من دون مقابل حمل امضاء اللاعب حسين علي في الدقيقة 58، في المباراة الافتتاحية للبطولة لحساب المجموعة الاولى في ملعب كربلاء الدولي بقيادة الحكم البحريني علي حسن.

وتجرى مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى مساء بعد غدٍ الجمعة، ففي الساعة السابعة والنصف يلعب العراق وفلسطين تعقبها في الساعة العاشرة والنصف مباراة سوريا ولبنان، ويضيف ملعب كربلاء مباريات المجموعة التي تضم ايضا المنتخب اليمني.

اما مباريات المجموعة الثانية التي تساقم في ملعب فرانسوا حريري في أربيل، فتبدأ يوم الاحد المقبل 4 من شهر آب المقبل، ويلعب البحرين والأردن في الساعة السابعة والنصف مساء، تعقبها في الساعة العاشرة مساء مباراة الكويت والسعودية، والمجموعة تتكون من 4 منتخبات.

من جانبه، اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم {فيفا} قراراً بشأن بطولة غربي آسيا في العراق.. وقرر الفيفا اعتماد بطولة غربي آسيا التاسعة، التي انطلقت أمس بين منتخب أسود الرافدين ومنافسه منتخب لبنان على ملعب كربلاء الدولي في العراق، ضمن منافسات المجموعة الأولى، كمسابقة رسمية مُعترف بها.

وجاء اعتماد بطولة غربي آسيا، ضمن نشاطات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد التقارير التي رفعتها اللجنة المُشرفة على البطولة بالجاهزية، وتميز العراق لاستضافتها، إذ ستشارك تسعة منتخبات بالنسخة التاسعة من المسابقة، وتم تقسيمها إلى مجموعتين.

وتضم المجموعة الأولى في بطولة غربي آسيا التي يستضيفها ملعب كربلاء كلاً من، منتخبات العراق، لبنان، سورية، فلسطين، واليمن، فيما ستخوض منتخبات الأردن، والسعودية، والكويت، والبحرين مبارياتها في مدينة إربيل، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويحتضن العراق أول بطولة رسمية له على ملاعبه منذ أكثر من ثلاثين عاماً، في البطولة التي ستشهد مشاركة الكويت في أول بطولة لها بعد العودة من التوقف الدولي، إذ سيتأهل متصدر من كل مجموعة للمباراة النهائية، التي ستقام على ملعب كربلاء الدولي في الـ14 آب المقبل.