نائب: ذهاب بعض الوزراء ورؤساء الهيئات إلى الحج استهتار بالمسؤولية واستئثار بالسلطة

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال رئيس كتلة الدعوة الإسلامية في مجلس النواب خلف عبد الصمد إن ذهاب بعض الوزراء وبعض رؤساء الهيئات الى الحج استهتار بالمسؤولية واستئثار بالسلطة التي منحت لهم دون مراعاة لواجباتهم وحقوق المواطنين واهمال لما يقتضيه الواجب الشرعي والوطني.

وأضاف أن الظروف التي يمر بها البلد والحاجة الماسة لتقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة الازمات وتنفيذ البرنامج الحكومي الذي التزمت به، يوجب على الجهات التنفيذية وخصوصا الوزراء ورؤساء الهيئات الالتزام التام بما يحقق هذه الغايات وبذل جهود استثنائية لإنجازها.

وتابع قائلا، إن ما يؤسف له ترك بعض الوزراء وكبار المسوولين التنفيذيين لأعمالهم والذهاب الى الحج..



مؤثرين انفسهم على المواطنين وطلباتهم التي لا يمكن ان تجد طريقها للحل دون متابعة خاصة من المسؤولين الذين كان الاحرى بهم ان يجدوا ويجتهدوا من اجل هذا العمل الذي كلفوا به.

وأشار إلى أن ذهاب بعض الوزراء وبعض رؤساء الهيئات الى الحج استهتار بالمسؤولية واستئثار بالسلطة التي منحت لهم دون مراعاة لواجباتهم وحقوق المواطنين واهمال لما يقتضيه الواجب الشرعي والوطني وهو منهج مرفوض غير مبرر مطلقا.