«القانون الجمركي العربي الموحّد» امام المجلس الاقتصادي لإقراره

الصباح الجديد – وكالات:

أوصى الاجتماع التاسع والثلاثون لمديري الجمارك في الدول العربية برفع مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للنظر في اعتماده.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقد أمس (الخميس) في مقرّ جامعة الدول العربية برئاسة المدير العام للإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت المستشار جمال هاضل الجلاوي، وبمشاركة المديرين العامّين للجمارك في الدول العربية.

وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، في تصريح له أنّ مديري الجمارك العرب ناقشوا على مدى يومين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتفقوا على التوصيات الخاصة بكل بند ورُفع تقرير شامل بنتائج الأعمال إلى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة أيلول (سبتمبر) المقبل في القاهرة.

وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن بند “المتابعة والتنفيذ للمواضيع الجمركية “، وكذلك مناقشة مذكرة الأمانة العامة عن مواضيع الاتحاد الجمركي “القانون الجمركي العربي الموحد”، وبحث تحفظات الدول الأعضاء على مشروع القانون الجمركي العربي الموحّد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحيـة.

وأوضح “أبو النصر”، أنّ الاجتماع أوصى برفع مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده ,كما وافق على رفع دليل الإجراءات الجمركية للمجلـس للنّـظر فـي اعتمـاده.

وبيّن أنّ الاجتماع أوصى برفع المبادرة الاسترشادية الموحّدة عن أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنّظر في اعتمادها كمبادرة استرشادية .

ولفت “أبو النصر” النظر إلى أنّ الاجتماع رحّب بتوقيع السعودية والأردن وفلسطين على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، مشدّدًا على عدم إمكانية إجراء أية تعديلات على تلك الاتفاقية في ظل اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.