ماهو الفرق بين التهاب الكبد والتليف ؟

في اليوم العالمي للفيروسات الكبدية..

متابعة الصباح الجديد :

يعد الكبد واحداً من أكثر أعضاء الجسم حساسية، حتى العدوى البسيطة في هذا العضو يمكن أن تخلق مضاعفات شديدة في المستقبل القريب، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للالتهابات الكبدية نوضح في التقرير التالى الفرق بين التهاب الكبد وتليف الكبد.

التهاب الكبد وتليف الكبد كلاهما مرتبطان بالكبد، ولكن وفقا لتقرير موقع “onlymyhealth” فكل منهما يختلف عن الآخر، وعلى الرغم من أن أعراضها وأسبابها متماثلة تقريبًا إلا أن هناك بعض الأشياء التي تميزها عن بعضها البعض.

يتسبب مرض الالتهاب الكبدى الوبائى بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى (ب) مع عدد قليل من المضيفين الآخرين، مما يجعل الكبد منتفخًا، وهناك أنواع مختلفة من التهاب الكبد “التهاب الكبد الكحولي، التهاب الكبد المعدي، والتهاب الكبد المناعى الذاتي، والتهاب الكبد الناجم عن المخدرات”.

تليف الكبد:تليف الكبد هو التندب المزمن فى الكبد، ويحدث هذا غالبًا بسبب الالتهابات المزمنة مثل التهاب الكبد المزمن، وبعد ذلك يبدأ الكبد في الضعف وبالتالي تتفاقم حالة التندب.

تحدث كلتا الحالتين الطبيتين بسبب وظائف الكبد غير الطبيعية أو غير المنتظمة، كل من هذه الأمراض قد تؤدى إلى ظهور خلايا سرطانية في كبد المريض بصرف النظر عن فرص فشل الكبد وزرع الكبد.

العلاجات الخاصة بكل حالة”فى حالة التهاب الكبد فإن الهدف من العلاج هو تقليل الأسباب الرئيسة للمرض وعلاج العدوى وإزالة فيروس التهاب الكبد هي علاجات المرحلة الأولى من التهاب الكبد.

من ناحية أخرى، من المستحيل علاج تليف الكبد، لذلك يحاول الأطباء التحكم في أعراض تليف الكبد حتى لا يتسبب ذلك في تلف كبد المريض.