تنظيم وإدارة المؤسسات الإعلامية الحديثة

مع ملحق مقارن للمصطلحات الإعلامية

تشكل النصوص التي بين يدي القارئ مقدمة منهجية ومهنية لكل مهتم بتأسيس مشروع إعلامي حديث، فهي بوابة لكل زملائنا الصحفيين العراقيين بشكل خاص، لأنها ترسم حدود الالتزام والجدية في إرساء أسس صحيحة لمؤسسات جديدة.

الهدف النهائي من هذه النصوص هو التمهيد لبناء صحافة عراقية محترفة لا ترتكز على تمويل حكومي او الى الإدارة الرسمية للمشاريع ولا تتبع مقاييس ما يعرف في تاريخنا الصحفي العالمي بصحافة الدولة او الحزب.

وهذه النصوص تنسجم مع ما نتطلع إليه ويتطلع إليه المجتمع من سمات أساسية تنسجم مع التيار الدولي العالمي المألوف.

وتتفق النصوص مع معداتنا وأدواتنا المطلوبة للهيكل الجديد للصحافة العراقية التي نريدها، صحافة لا تدافع عن الأيدولوجيات أو برامج الأحزاب الحاكمة أو المعارضة بل هي صحافة تقدم للمواطن المعطيات الاقتصادية والسياسية والمالية والفكرية والثقافية من أن يكون لها دوافع ذاتية او مصالح سواء للكاتب او للمؤسس في نهاية المطاف نتطلع الى تنوير الجيل الجديد من أبنائنا وزملائنا وصولا الى النصوص بالعمل الإعلامي العراقي الى المستويات التي عالية وإننا واثقون أن بلادنا تزخر بالمهارات الصحفية والمهنيين الحريصين على تحقيق هذه الأهداف.

ومن هذا المنطلق تنشر “الصباح الجديد” سلسلة من هذه النصوص إسهاماً منها في الارتقاء بالجيل الجديد والوصول به الى المستويات التي يستحقها.

إسماعيل زاير

المهمات الوظيفية والتحريرية

لإدارة المطبوع

نائب مدير التحرير للمجتمع والسياسة

الوظيفة :

يدير الإنتاج اليومي للمحتوى التحريري للمطبوع بخصوص القضايا الاجتماعية والسياسية

1.مسؤول عن التغطية المناسبة للوقت ويتصف بالرؤية العميقة للنظر إلى القضايا الاجتماعية والسياسية في الصحيفة اليومية بموجب خط العمل الخاص بالتحرير .

2.يؤيد ويساند معايير الصحيفة من اجل تغطية تتصف بالعدالة والحيادية وغير المتميزة للقضايا السياسية .

3.دعم التحضيرات وادراك الخطط الطويلة المدى والقصيرة الأمد بخصوص القضايا الاجتماعية والسياسية .

4.مسؤول عن مهام القصة اليومية والأسبوعية وميزانية التخطيط للأخبار بخصوص التغطية الاجتماعية والسياسية .

يشرف على أداء زملائه طبقاً لطلب المنظمة (الشركة).

6.يعمل مكان رئيس التحرير في أنجاز واجباته المستعجلة في منطقة التغطية الاجتماعية والسياسية خلال غياب كل من رئيس التحرير ومدير التحرير من موقع العمل . يجب أن يكون قادراً على التحرير الرئيسي وإعادة الكتابة الكاملة للأخبار أو أي من المواد التحريرية بخصوص المجتمع والسياسة لغرض نشرها في الصحيفة .

8.يجب أن يمتلك قرار أخبار قوي .

9.اكمال صفحات الأخبار التي هو محرر نسختها وصولا إلى مرحلة التصميم الطباعي وتجميع الصفحات الداخلية والخارجية للمواد , أو مواد محرر النسخة الخاصة به والتي يجب أن يكون نزيهاً فيها وعادلا وصادقاً وواقعياً . أنجاز بموجب المعايير الأخلاقية للصحافة في الجريدة وتطابق المعايير الدولية للأخلاقية الصحفية وهو محرر صفحات الأخبار التالية .

10.لأجل خطط أخبار يومية وأسبوعية .يقترح أية مواد يجب أن تظهر على الصفحات التي هو محرر نسختها , تضمين عنوان عمل للمواد وحجمها التخميني واسم المؤلف .

رقم الصفحة / عنوان الصفحة الرئيسي :…………………………

11.التأكد من أن مواد الأخبار الخاصة به ستنشر على الصفحات التي هو محرر لنسختها بشرط أن تقدم إلى رئيس التحرير , أداة التحرير , ونائب مدير التحرير الآخر , المحرر الأقدم أو محرر في مدة معقولة قبل الموعد النهائي .

12.يقترح أين وكيف يجب أن تظهر مواد معينة في الأخبار وفي الصفحات التي يكون هو محرر نسختها وتزويد الوثائق كاملة (النصوص المحررة, مسودة ونسخ صورية ) وتقديمها إلى المصمم الطباعي لعمل صفحات محددة . في نطاق هذه المنطقة المطلوبة سيكون هو مسؤولا عن جدول مواعيد اجتماعات غرفة الأخبار باعتباره أنه محرر لنسخته .

13.مسؤول عن الأخبار والمادة التحريرية على الصفحات التي هو محرر نسختها لغرض تحريرها بموجب قوانين وإجراءات التحرير في الصحيفة اليومية . مسؤولا عن العناوين البارزة والتخطيط للأخبار والمواد التحريرية على الصفحات التي هو محرر لنسختها يفترض أن يكون مسؤولا عن دقة تخطيط الصفحة من خلال تأشير الصفحة التي ستطبع .

14.يتعاون عن قرب مع المصمم الطباعي بخصوص تصحيح الترقيم , العناوين البارزة , التواريخ والعلامات للصفحات التي هو مسؤول عن تحرير نسختها .

15.تهيئة النصوص البراقة (الجذابة ) لكي تظهر على الصفحة الأولى للصحيفة والمتعلقة بالأخبار على الصفحات التي هو محرر نسختها (ملاحظة : أن يكون محرر الصفحة الأولى , محرر النسخة هو المسؤول عن النسخة الأخيرة لكل النصوص الجذابة ).

16.يبحث عن المصادر الخارجية للمعلومات والمؤلفين من غير الموظفين في الجريدة , يدعو للمساهمات ويستقبلها أو المعلومات الغنية من المساهمين من غير الموظفين .

17.مسؤول عن جمع البيانات الضرورية لغرض دفع الأجور للكتاب غير الموظفين لأخبارهم والمواد التحريرية التي تنشر على الصفحة التي هو محرر لنسختها .وتمرير البيانات إلى الموظف الخاص ليس اكثر من يومي عمل بعد أن تظهر الطبعة المعينة .

18.يعرض مبلغ الأتعاب مطابقة لكل خبر أو مقطع تحريري على الصفحات التي هو محرر لنسختها بموجب بطاقة نسبة الأتعاب والميزانية التشغيلية الخاصة بوحدة التحرير .

19.يقدم عروض إلى رئيس التحرير حول أجور العاملين والموظفين أو الغائها وتصنيف الوظائف وأنواع الأجور والمنافع لأفراد قسم الذاتية في وحدة التحرير استناداً إلى الاقتراحات المقدمة من قبل المشرف المباشر أو بعد استشارتهم . تقييم الأداء الوظيفي وحدة التحرير بموجب سياسة الشركة حول تقييم الأداء الوظيفي .

20.القيام بإنجاز وبنحو مستقل , وبموجب المبادئ العامة والتوجيهات بنقل التقارير إلى مدير التحرير يوماً بيوم, وينقل له تقرير أدائه للتحضيرات التصورية للمحتويات التحريرية للمطبوع بخصوص القضايا الاجتماعية والسياسية ويقدمها إلى رئيس التحرير .

المحرر المركزي

الوظيفة :

يدير الإنتاج اليومي للأخبار الحالية في المطبوع

1.مسؤول عن المحتوى التحريري لصفحات الأخبار الحالية للمطبوع والتنسيق مع بقية الأخبار والصفحات التحريرية ضمن الطبعة .

2.يجب أن يكون قادراً على التحرير الرئيس وإكمال إعادة الكتابة لأي محتوى خبري في الصفحات التي يحررها .

3.يجب أن يمتلك قرارًا أخبارياً قوياً .

4.اكمال صفحات الأخبار التي هي نسخة المحرر , حتى مرحلة التصميم النهائي . وتجميع الصفحات من المواد الإخبارية الداخلية والخارجية , أو من أخباره الخاصة أو المواد التحريرية والتي يجب أن تكون نزيهة ,عادلة, حقيقة وكاملة ومتجانسة . أنجاز العمل بموجب المعايير الأخلاقية للصحافة في الصحيفة اليومية وتطابق المعايير الدولية للأخلاقية الصحفية وهو محرر النسخة للأخبار الأتية والصفحات التحريرية :

5.من اجل خطط أسبوعية ويومية , يقترح أي المواد يجب أن تظهر على الصفحات التي يكون هو محرر نسختها , وبضمنها عنوان العمل للمواد , وحجمها التخميني واسم المؤلف .

6.يؤكد على أن أخباره الخاصة به أو المواد التحريرية ستنشر على صفحات النسخ التي هي خاضعة لتحريره ومشروطة من قبل رئيس التحرير , مدير التحرير , نائب مدير التحرير المحرر الأقدم أو محرر لغرض تحريرها في وقت معقول وقبل الموعد النهائي .

7.يقترح أين وكيف تظهر مواد محددة في الأخبار وفي الصفحات التي يحررها . وتزويد الوثائق كاملة (النصوص المحررة , مسودة ونسخ صورية ) وتقديمها إلى المصمم الصوري لعمل صفحات محددة . في نطاق هذه المنطقة المطلوبة , سيكون هو مسؤولا عن جدول اجتماعات غرفة الأخبار باعتبار أنه محرر لنسخته .

8.مسؤؤل عن الأخبار والمادة التحريرية على الصفحات التي هو محرر نسختها لغرض تحريرها بموجب القوانين وإجراءات التحرير للمطبوع.

9.مسؤول عن العناوين البارزة والتخطيط للأخبار والمواد التحريرية على الصفحات التي هو محرر نسختها يفترض أن يكون مسؤولا عن دقة تصميم الصفحة من خلال تأشير الصفحة التي ستطبع.

10.يتعاون عن قرب مع المصمم الطباعي بخصوص تصحيح الترقيم , العناوين البارزة , والتواريخ والعلامات للصفحات التي هو المسؤول عن نسختها .

11.تهيئة النصوص البراقة(الجذابة) لكي تظهر على الصفحة الأولى للمطبوع والمتعلقة بالأخبار على الصفحات التي هو محرر نسختها . مسؤول عن النسخة الأخيرة لكل النصوص الجذابة .

12.يبحث عن مصادر المعلومات الخارجية والمؤلفين من غير الموظفين , يأمر بالمساهمات ويستلم المساهمات أو أية مواد معلوماتية من المساهمين الذين هم من غير الموظفين .

13.مسؤول عن جمع البينات الضرورية لغرض دفع الأجور للكتاب غير الموظفين لأخبارهم والمواد التحريرية التي يقدمونها والتي تنشر على الصفحة التي هو محرر نسختها . تمرير البيانات إلى موظف غرفة الأخبار , ليس اكثر من يومي عمل بعد أن تظهر الطبعة المعينة .

14.يعرض مبلغ الأتعاب المطابقة لكل خبر أو مقطع تحريري على الصفحات التي هو محرر نسختها بموجب بطاقة نسبة الأتعاب والميزانية التشغيلية لوحدة التحرير .

15.داخل النسخة, يتمعن في المضمون الخارج عن الموضوع والذي يجد تكراره غير معقول أو متناقص للأخبار المنشورة والمواد التحريرية بضمنها العناوين البارزة .

16.ينجز عمله بنحو مستقل وتحت أشراف وبموجب البادئ العامة والتوجيهات . ينقل التقارير إلى مدير التحرير .