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  • حار في الوسط وشديد الحرارة جنوبا.. الأنواء الجوية تتوقع طقس الأيام الـ4 المقبلة

حار في الوسط وشديد الحرارة جنوبا.. الأنواء الجوية تتوقع طقس الأيام الـ4 المقبلة

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بغداد –الصباح الجديد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الثلاثاء، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة، فيما أشارت إلى أنه سيكون حارا في الوسط وشديد الحرارة جنوبا.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “طقس يوم غد الأربعاء سيكون في كافة المناطق حاراً فيما تسجل درجة الحرارة العظمى في بغداد 45 مْ وفي محافظة البصرة 50 مْ”.

وأشارت، الى ان “طقس الخميس سيكون حارا في الوسط والجنوب وارتفاع بالحرارة في الشمال عن اليوم السابق”، فيما سيكون طقس الجمعة ” حاراً في الوسط فيما تنخفض الحرارة قليلا في الشمال ويكون الطقس شديد الحرارة في الجنوب”.

ولفت البيان، الى ان “طقس السبت سيشهد انخفاضاً قليلاً في درجات الحرارة في عموم مناطق البلاد”

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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