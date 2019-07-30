صندوق النقد الدولي يحذر العراق من الإسراف المالي

بغداد – الصباح الجديد

وجه صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تحذيرا الى الحكومة العراقية من الاستمرار في الإسراف المالي، مشيرا إلى أن استمرار الإنفاق بشكله الحالي سيقضي على أي تقدم اقتصادي حققه العراق.

وقال الصندوق وفقاً لخبر نقلته شبكة “بابلك فاينينس انترناشونال” الاقتصادية، وتابعته “الصباح الجديد”، إن ” ميزانية العراق الحالية لعام 2019، اذا ما استمر الانفاق الحالي كما هو، فانها ستقضي على اي تقدم حققه العراق إقتصادياً خلال السنوات الماضية”.

ولفت الى أن “التوقعات تشير الى زيادة الانفاق العراقي بنسبة 25% سنوياً، ما لم تعدل السلطات على قوانينها المالية وبنود موازنتها”، واصفاً الاوضاع العراقية الاقتصادية بأنها ” تواجه تحديات خطيرة، فالاوضاع الاجتماعية في تدني وما زالت قاسية”. واشار الى أن “إعادة الاعمار لما بعد الحرب تسير ببطئ، فمتطلبات النمو كبيرة جدا، والضعف المؤسساتي واضح جدا، إلاضافة الى أن اسعار النفط المتذبذبة، والعلاقات الجيوسياسية لها دور كبير على اوضاع الاقتصاد العراقي