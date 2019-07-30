افتتاح محطة كهرباء ثانوية في مركز العمارة

بغداد – الصباح الجديد

افتتح محافظ ميسان علي دواي، مشروع تجهيز ونصب وتشغيل محطة كهرباء ثانوية 11/33 KV سعة 2×31.5 MVA في حي الشهداء في مركز العمارة

وقال دواي في كلمة اثناء الافتتاح ان هذا المشروع ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان والذي سيسهم إسهام كبير في فك الاختناقات التي تعاني منها الإحياء من تجهيز الطاقة الكهربائية

وأوضح أن المحطة نفذت بأحدث التقنيات العالمية من خلال استخدام قواطع دورة ايطالية الصنع ومحولات كهربائية حديثة ذات مناشئ عالمية رصينة . عادا هذا المشروع من المشاريع المهمة كونه سيسهم إسهام كبير في تخفيف الأحمال عن مناطق (حي الشهداء الأولى والثانية و حي الجمعيات الأولى والثانية ومقاطعة 11 وحي المعلمين الجديد . كذلك سيسهم في تخفيف الأحمال عن محطة البلاستك ومحطة الكرامة) .

وأكد دواي” أن محافظة ميسان تعطي قطاع الكهرباء اهمية كبيرة كونه من أولويات المحافظة في برنامج تقديم الخدمات للمواطنين”.

وأشار الى إنشاء العشرات من المشاريع ضمن خطط المحافظة واغلب هذه المشاريع هي ضمن قطاع التوزيع لأهميته وإمكانية التنفيذ من خلال اختصاصات وتخصيصات المحافظة .

ولفت دواي الى انه تم تأهيل الشبكات القديمة وتنفيذ شبكات جديدة ومغذيات لاستيعاب الطاقة الكهربائية المجهزة وتخفيف الأحمال على المحطات .

وشدد على أن محافظة ميسان تسعى إلى الارتقاء بواقع جميع قطاعاتها وخصوصاً قطاع الكهرباء لما له من أهمية كبيرة في حياة المواطنين . شاكراً كل الجهود المبذولة التي ساهمت في إتمام انجاز هذه المحطة .

ونوه دواي الى انه سيتم قريبا افتتاح محطات أخرى منها محطة سيد جميل .