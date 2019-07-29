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المالية النيابية توصي بزيادة مخصصات موظفي الدرجات الدنيا

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قال رئيس اللجنة المالية النيابية بمجلس النواب، إن هناك توجها لزيادة مخصصات رواتب الدرجات الوظيفية الدنيا.
وأضاف هيثم الحبوري، أمس الاثنين، ان “الرواتب ثابتة حالياً، وهناك توجه لزيادة مخصصات الرواتب الدنيا مع ابقاء سقف الرواتب العليا ثابتا”.
من جهته، كشف عضو اللجنة النائب فالح الساري، عن توصية قدمتها اللجنة للحكومة لزيادة مخصصات الدرجات الوظيفية الدنيا.
وقال الساري: “لا يوجد أي تخفيض في رواتب الموظفين، وليس من اختصاص اللجنة، والامر كله بيد الحكومة”.
وتابع: “قدمنا توصية للحكومة بان تكون هناك زيادة للرواتب المتدنية، على مستوى المخصصات لدفع الغبن الذي هم فيه”.
وأشار إلى أن الأمر عائد الى الحكومة، لانها بموجب الدستور مسؤولة عن رسم السياسة المالية والنقدية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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