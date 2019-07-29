المالية النيابية توصي بزيادة مخصصات موظفي الدرجات الدنيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال رئيس اللجنة المالية النيابية بمجلس النواب، إن هناك توجها لزيادة مخصصات رواتب الدرجات الوظيفية الدنيا.

وأضاف هيثم الحبوري، أمس الاثنين، ان “الرواتب ثابتة حالياً، وهناك توجه لزيادة مخصصات الرواتب الدنيا مع ابقاء سقف الرواتب العليا ثابتا”.

من جهته، كشف عضو اللجنة النائب فالح الساري، عن توصية قدمتها اللجنة للحكومة لزيادة مخصصات الدرجات الوظيفية الدنيا.

وقال الساري: “لا يوجد أي تخفيض في رواتب الموظفين، وليس من اختصاص اللجنة، والامر كله بيد الحكومة”.

وتابع: “قدمنا توصية للحكومة بان تكون هناك زيادة للرواتب المتدنية، على مستوى المخصصات لدفع الغبن الذي هم فيه”.

وأشار إلى أن الأمر عائد الى الحكومة، لانها بموجب الدستور مسؤولة عن رسم السياسة المالية والنقدية”.