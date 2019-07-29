مكتب عبد المهدي يفاوض رؤساء الكتل لتمرير مرشحي للدرجات الخاصة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يقود مكتب رئيس مجلس الوزراء حراكا مكثفا مع رؤساء الكتل البرلمانية لاقناعهم بادراج اسماء المرشحين للدرجات الخاصة التي أرسلها عادل عبد المهدي في نهاية حزيران الماضي على جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء للتصويت عليها.

وقال عضو المجلس الأعلى الاسلامي احمد عبد الجبار في تصريح صحفي ان المفاوضات قائمة بين مكتب رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الكتل لتمرير أسماء ستة مرشحين لشغل بعض المواقع والمناصب الخاصة في جلسة اليوم الثلاثاء ، مشيرا الى ان هناك كتلا تريد مناصب ضمن هذه الدرجات ، لذلك تضع العقبات .

واضاف ان هناك مشكلة أخرى تواجه تمرير الدرجات الخاصة ، تتمثل في تقديم الكتل البرلمانية شخصيات غير مؤهلة ولا تمتلك خبرة لادارة بعض المواقع..



في حين ان بعض الجهات رشحت شخصيات مشمولة باجراءات المساءلة والعدالة .

واكد عضو الهيئة العامة للمجلس الاعلى ان الموضوع يتوقف على التوصل الى توافقات بين الكتل ومكتب رئيس مجلس الوزراء على تمرير هذه الاسماء .