عبد المهدي: اسألوا وزير الدفاع عن قضية الفلاحي

بعد اعلان عدم ثبوت تورط قائد عمليات الانبار بالتخابر

بغداد ـ الصباح الجديد:

رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الادلاء بتصريح رسمي عن التحقيق في قضية تخابر قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي مع الاستخبارات الأميركية، مشيرا الى وزير الدفاع هو المعني بتقديم ” الجواب المناسب”.

وقال عبد المهدي في معرض رده على سؤال صحفي في مؤتمره الاسبوعي امس الأول الثلاثاء عن نتائج التحقيق مع الفلاحي، إن هذا “شأن يعالج في وزارة الدفاع والوزير اذا يتم سؤاله سيجيب ببساطة”.

وأضاف عبد المهدي أن “هناك تحقيقات وقرارات ادارية جرت بهذا الخصوص، مؤكدا بالقول: “اعتقد ان الوزير يستطيع تقديم الجواب المناسب”.

وكان عبد المهدي أعلن خلال حوار متلفز الاثنين الماضي، عدم ثبوت تورط الفلاحي بقضية التسجيلات الصوتية التي تظهر تخابره مع أحد عملاء “السي آي ايه”، مؤكدا نقل الفلاحي من قبل وزير الدفاع نجاح الشمري الى مكان آخر لم يفصح عنه.

ولم تعلن اللجنة المكلفة بالتحقيق لغاية الان نتائج تحقيقاتها مع الفلاحي بعد مضي عدة اسابيع على تشكيلها عقب التسجيلات الصوتية، كما لم تبين تفاصيل التحقيق وحيثياته.