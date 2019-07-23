153.6 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، تراجع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد أمس الثلاثاء، إلى 153.63 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد الاثنين؛ والبالغة 212.49 مليون دولار، بانخفاض 58.86 مليون دولار.

وبلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي أمس، في المزاد المنعقد بمشاركة 27 مصرفاً.

وأضاف المركزي، أن المبيعات المنفذة هي نتائج يوم غدا (اليوم) الأربعاء، مبينا أن إجمالي البيع الكلي بلغ 177.29 مليون دولار.

وأوضح المركزي العراقي، أن حجم المبالغ المباعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 153.27 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي النقد المبيع 360 ألف دولار.

وخلال مزاد الاثنين، أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية إلى 212.49 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد الأحد؛ والبالغة 174.14 مليون دولار.

على صعيد الأوراق المالية، اختتمت سوق العراق جلسة تداولات أمس الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 2.23 % ، عند مستوى 479.03 نقطة، فاقداً نحو 10.92 نقطة.

وجرى التداول على أسهم 26 شركة، ارتفعت منها أسهم 3 شركات، وانخفضت أسهم 13 شركات، بينما استقرت أسهم 10 شركة.

وسجلت قيمة التداولات نحو 270,235,350 دينار، بينما بلغت عدد الأسهم نحو 249,143,414 سهم، بعدد صفقات بلغت نحو 296 صفقة.

وبلغ عدد الأسهم المباعة للمستثمرين غير العراقيين نحو 67.790 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 63.611 مليون دينار من خلال تنفيذ 37 صفقة، على أسهم 5 شركات.