كاتانيتش يعلن قائمة اسود الرافدين لبطولة غربي آسيا

الوطني يكنفي بمحترفي العربي القطري واستقلال الإيراني

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قائمة المنتخب العراقي، المشاركة في بطولة غرب آسيا، التي ستقام في مدينتي أربيل وكربلاء بداية من 30 تموز الجاري.

وسيتجمع المنتخب في كربلاء يوم الخميس المقبل، باستثناء نجوم الزوراء، الذين سيلتحقون بالفريق عقب نهائي الكأس في اليوم التالي.. وضمت القائمة لحراسة المرمى جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح، وللدفاع أحمد إبراهيم وميثم جبار وسعد ناطق ونجم شوان وعلاء مهاوي وسامح سعيد وضرغام إسماعيل ومصطفى محمد.

وفي خط الوسط ضمت: صفاء هادي وأمجد عطوان وحسين علي ومازن فياض وكرار نبيل ومحمد قاسم ومهدي كامل وإبراهيم بايش وهمام طارق، وللهجوم علاء عباس ومهند عبد الرحيم وأيمن حسين.

وخلت القائمة من بعض المواهب التي كان من المنتظر أن تنضم للفريق مثل لاعب الكرخ عدي شهاب، ومهاجم النفط محمد داوود وحارس مرمى نفط الوسط علي كاظم.

و أكد باسل كوركيس، المدير الإداري للمنتخب الوطني العراقي، أن اللاعبين أحمد إبراهيم وهمام طارق المحترفان الوحيدان اللذان سيشاركان في بطولة غربي آسيا التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري في العراق.

وقال كوركيس إن اللاعبين أحمد إبراهيم المحترف في العربي القطري وهمام طارق المحترف في استقلال طهران، حصلا على الضوء الأخضر للمشاركة مع المنتخب في بطولة غربي آسيا، لافتا إلى أن بقية المحترفين سيغيبون عن البطولة لارتباطهم بأنديتهم.. وتنطلق بطولة غربي آسيا نهاية شهر تموز الجاري في ملعبي كربلاء وأربيل.

وأوضح كوركيس، أن البطولة هي تنشيطية للمنتخب قبل تصفيات كأس العالم وفرصة للاعبين المحليين وكذلك للمدرب لاكتشاف وجوه جديدة قادرة على تمثيل المنتخب في تصفيات كأس العالم.

وأشار إلى أن كاتانيتش وصل منذ أيام إلى أربيل وصل أول أمس، إلى العاصمة بغداد على أن يتجمع المنتخب الوطني في الـ25 من الشهر الجاري أي بعد نهاية الدوري المحلي، وسيكمل تحضيراته بشكل يومي.

يذكر أن مجموعة العراق الأولى، تخوض منافسات غربي آسيا في ملعب كربلاء، فيما تخوض المجموعة الثانية منافساتها على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

وأجريت السبت، مراسم قرعة بطولة غربي آسيا، والتي ستقام في العراق بمدينتي كربلاء وأربيل من 30 تموز الجاري، وحتى 14 من أب المقبل، بمشاركة 9 منتخبات.

ووزعت المنتخبات إلى مجموعتين، الأولى ضمت العراق واليمن وسوريا وفلسطين ولبنان، وتقام مبارياتها في ملعب كربلاء الدولي، أما الثانية فضمت منتخبات الأردن والسعودية والكويت والبحرين.

وتفتتح البطولة بمواجهة العراق البلد المضيف، ومنتخب لبنان في 30 من الشهر الجاري، فيما ستجمع المباراة الثانية منتخبي اليمن وفلسطين.. وسيكون الأول من أب المقبل، يوم راحة لجميع الوفود، على أن تقام في الثاني منه مباراتين الأولى بين العراق وفلسطين، والثانية بين سوريا ولبنان.

وفي الرابع من ذات الشهر ستقام 4 مباريات، الأولى تجمع البحرين والأردن، والثانية بين الكويت والسعودية في ملعب فرانسو حريري.. فيما تلعب اليمن مع سوريا وفلسطين مع لبنان في ملعب كربلاء.

وفي السابع من الشهر المقبل ستقام 4 مباريات أيضا، الأولى تجمع بين السعودية والبحرين، وفي الثانية يلعب الأردن مع الكويت، فيما تجمع الثالثة لبنان واليمن، وأخيرا تلعب العراق مع سوريا.

وفي العاشر من نفس الشهر تقام 4 مباريات هي: السعودية مع الأردن، البحرين مع الكويت، سوريا مع فلسطين واليمن مع العراق.. وتقام المباراة النهائية في الرابع عشر من الشهر المقبل، وتجمع بين بطلي المجموعتين الأولى والثانية.