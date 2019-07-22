اكثر شواهق العالم في سول الكورية

الصباح الجديد – وكالات:

تشتهر العديد من المدن العالمية والعواصم بأبنيتها الشاهقة والمرتفعة، التي أصبحت تمثل واجهة سياحية وإدارية لها.

وتحتل مدينة سول في كوريا الجنوبية المرتبة الأولى كأكثر مدن العالم امتلاكا لناطحات السحاب، ويبلغ عددها 16,359 مبنى.

وفي المرتبة الثانية، حلت العاصمة الروسية موسكو، إذ تحوي 12,317 مبنى شاهق الارتفاع، وتليها هونغ كونغ التي تضم 7,913 مبنى، بحسب مانشرت شركة Emporis لأبحاث البناء.

وبحسب الشركة فإن تعريفها للأبنية الشاهقة هي التي يزيد ارتفاعها على 35 مترا أو 12 طابقا.

وتعد مدينة شنجن الصينية الرائدة فــي العالـــم بإتمام ناطحات السحــــاب الجديـــــدة، اذ نجحت ببنــــاء 14 ناطحـــة سحــــاب العـــام الماضـي.