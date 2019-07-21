تصاعد التوترات في الشرق الأوسط تدعم ارتفاع أسعار النفط

الصباح الجديد ـ وكالات:

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد في المئة بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، بدعم من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران لكنها تأثرت بمخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يقوض الطلب العالمي على الخام.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 54 سنتا لتبلغ عند التسوية 62.47 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا لتنهي الجلسة عند 55.63 دولار للبرميل.

لكن الخام الأميركي ينهي الأسبوع على خسائر قدرها 7 بالمئة في حين هبط برنت 5.5 بالمئة على مدار الأسبوع، وهى أكبر خسائر أسبوعية للخامين القياسين كليهما منذ أواخر أيار.

وإلى جانب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لقيت أسعار النفط دعما أيضا من دلائل على أن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من المتوقع هذا الشهر لدعم الاقتصاد.

في السياق، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس إن صادرات إيران من الخام لم تتأثر حتى الآن بحوادث الناقلات الأخيرة في الخليج.

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله: ”ناقلات النفط وصادرات النفط هي إحدى المسائل التي لدينا قيود فيها والولايات المتحدة وحلفاؤها تسببوا في قيود لنا وينبغي أن نكون حذرين.“

ووصفت بريطانيا احتجاز إيران للناقلة ”ستينا إمبيرو“ في الخليج بأنه ”عمل عدائي“ ورفضت توضيح طهران بأنها احتجزت الناقلة بسبب ضلوعها في حادث.