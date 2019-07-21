فتح تجريبي لتسهيل دخول العجلات المتوجهة لمطار بغداد الدولي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، الفريق الركن محمد البياتي امس الأحد، المباشرة بتسهيل دخول العجلات المتوجهة إلى صالة المطار بغداد، محدداً 10 أيام لإيجاد مداخل أخرى.

وأشار البياتي، رئيس اللجنة الحكومية المشكلة لتسهيل إجراءات رفع الحواجز الكونكريتية عن مطار بغداد، في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ، إلى أن “لجنة الأمر الديواني ٢٤٧ برئاسة السكرتير العسكري باشرت بتسهيل دخول العجلات المتوجهة إلى صالة مطار بغداد وفك الاختناقات المرورية”.

وأضاف “سيتم خلال ١٠ أيام إيجاد مداخل أخرى بعيدة عنه”، مبينًا أن “العمل جارٍ في شارع ابو غريب بالتنسيق مع الدوائر الخدمية خدمةً للمواطنين”.

وكان مكتب رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، أصدر مطلع هذا الشهر أمرا ديوانياً خاصاً بفتح شارع مطار بغداد الدولي، وصولًا إلى صالة المسافرين ، تضمن “تشكيل لجنة حكومية لتسهيل رفع الحواجز الكونكريتية من مداخل مطار بغداد”.

على صعيد متصل اعلنت مديرية المرور العامة امس الاحد، عن فتح تجريبي للطريق الذي يربط مطار بغداد الدولي بتقاطع عمان، مبينة ان الاجراء سوف يخدم المواطنين من سكنة مدينة بغداد الكرخ.

وقال مدير السيطرة والمخابرة في المديرية العميد حيدر رشيد القصاب في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه انه “بناء على توجيهات سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي تم فتح الطريق الذي يربط طريق مطار بغداد الدولي بتقاطع عمان القريب من نصب الجندي المجهول مروراً بطريق القادسية السريع فتحاً تجريبياً ولمدة اسبوع من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة الثامنة والنصف صباحا”.

واضاف انه «تم اتخاذ الاجراءات المرورية من قبل امري القواطع وباشراف مدير المرور العام ومدير مرور بغداد الكرخ»، مشيرا الى ان «هذا الاجراء سوف يخدم المواطنين من سكنة مدينة بغداد الكرخ وبقية سواق المركبات».