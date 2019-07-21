  • الأحد , 21 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • 50 مئوية درجات الحرارة في البلاد خلال الايام المقبلة

50 مئوية درجات الحرارة في البلاد خلال الايام المقبلة

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي امس الأحد، الحالة الجوية للبلاد خلال الأيام الأربعة المقبلة، مبينة أن الحرارة سترتفع بشكل لافت في أغلب مناطق البلاد.
وقالت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “طقس اليوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون مشمساً حاراً وترتفع درجات الحرارة قليلاً، فيما سيكون حاراً مشمساً ولا تغيير بدرجات الحرارة في المنطقة الشمالية، أما المنطقة الجنوية سيكون الطقس مشمساً شديد الحرارة” مع ظهور بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع لتصل الى {50} درجة مئوية في بعض الأماكن”.
وبالنسبة لطقس يوم غد الثلاثاء سيكون “مشمساً شديد الحرارة في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة تصل الى (50) درجة مئوية في بعض الأماكن، فيما سيكون مشمساً حاراً في المنطقة الشمالية، ومشمساً شديد الحرارة مع ظهور بعض الغيوم أيضاً في المنطقة الجنوبية وتصل درجات الحرارة الى (50) درجة مئوية في بعض الأماكن”.
وسيكون طقس يوم الأربعاء “مشمساً شديد الحرارة ولا تغيير بدرجات الحرارة في المنطقة الوسطى، ومشمساً حاراً وترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية، ومشمساً شديد الحرارة في المنطقة الجنوبية ودرجة الحرارة تستقر عند {50} درجة مئوية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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