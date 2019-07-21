توقف تام لعمل المستشفيات والمراكز الصحية في عموم العراق

اضراب عام استمر لمدة ساعتين فقط

بغداد _ الصباح الجديد:

قامت الملاكات الادارية العاملة في وزارة الصحة والمديريات التابعة لها بتنفيذ الاعتصامات التي وعدوا بتنفيذها اذا لم يتم تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والمخصصات المهنية والخطورة لجميع العاملين في وزارة الصحة ومساواة مخصصات الخطورة البالغة (80%) اسوة بالمهن الصحية .

فقد شهد يوم امس الاحد اضراب الملاكات الادارية في جميع المؤسسات الصحية (المستشفيات ، المراكز الصحية ، المراكز التخصصية ، المراكز التخصصية لطب الاسنان) بتنفيذ اعتصام جزئي لمدة ساعتين وذلك من اجل ان يرى جميع المسؤولين مدى حجم العمل الذي يقوم به القطاع الاداري بدءا من تنظيف الارضيات والمرافق الصحية وقاطعي التذاكر وتنظيم الطبلات للمرضى والاستعلامات والمبرمجين والمهندسين والصيانة ومشغلي المولدات ومدخلي البيانات وسواق سيارات الاسعاف وغيرها من الاعمال الاخرى . وكانت قامت وزارة الصحة سابقا بزيادة مخصصات الخطورة للاطباء والمهن الصحية ولم تشمل الاداريين علما ان العمل والخطورة هي واحدة ، وان الملاكات الادارية معرضة للاصابة اكثر من المهن الطبية والصحية لكون ان الطبيب والممرض يعلم بوجود حالة مصابة فيقوم بتحصين نفسه بلبس الاقنعة والواقيات والتعقيم في حين بينما الاداري لا يعلم اصابة المريض بأي مرض معد حيث يقوم بتنظيم باص الدخول وتفتيشه ونقل المريض بسيارة الاسعاف ، كما ان موظف الخدمة يقوم بتنظيف صالات العمليات والردهات وهو معرض للاصابة بدرجة كبيرة .