كبريت المشراق تجهز مديريات ماء بغداد ونينوى بإنتاجها من مادة الشب

ديالى تواصل تجهيز كهرباء بغداد بالمحولات

بغداد _ الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة لكبريت المشراق احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تجهيز عدد من دوائر الدولة بإنتاجها من مادة الشب بنوعيه الفل والمكيس خلال شهر حزيران الماضي.

وقال مدير عام الشركة المهندس سعد امين فيصل ان الشركة جهزت خلال شهر حزيران الماضي دائرة ماء بغداد بكميات توزعت بواقع (365) الفا و360 طنا من مادة الشب المكيس و(166) الفا و730 طنا من مادة الشب الفل وجهزت مديرية ماء محافظة نينوى بكمية (50 ) الفا و750 طنا من مادة الشب المكيس فيما جهزت عددا من المواطنين بكمية (500) كيلو غرام من مادة الشب المكيس وكمية (2,500) طن من مادة الكبريت الزراعي.

واكد المدير العام ان الشركة تمتلك المعمل الوحيد في العراق لانتاج مادة الشب بنوعية عالية وبمواصفات مطابقة للمواصفات العراقية ويعمل بطاقات انتاجية عالية بمايلبي الاحتياج المحلي لهذه المادة.

من جانبها أنجزت شركة ديالى العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقدها مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط فرع محافظة النجف والمتضمن تجهيزها ب(٢٤) محولة توزيع متعددة السعات.

وقال مدير عام الشركة المهندس عبد الرسول محمد عارف لقد تم تجهيز الشركة المذكورة بكامل الكمية المتعاقد عليها والمتضمنة (١٤) محولة توزيع سعة (٢٥٠/١١ ) كي في أي و(10) محولات توزيع سعة (٤٠٠/١١ ) كي في أي ،

مؤكدا استمرار الشركة بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقدية واستعدادها لتلبية كل الطلبات التي تردها من وزارة الكهرباء والجهات الأخرى.

في سياق متصل اضاف المدير العام بان الشركة تواصل تجهيز الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد بمحولات التوزيع على وفق العقد المبرم بين الطرفين ، مفصحا عن تجهيز دفعة جديدة بلغت (٩٠) محولة سعة (٤٠٠/١١) كي في أي وبذلك يبلغ مجموع ماتم تجهيزه للشركة المذكورة (٢٤٠) محولة توزيع سعة (٤٠٠/١١) كي في أي من اصل (1250) محولة و(٦٥) محولة توزيع سعة (٢٥٠/١١) كي في أي من اصل (٢٥٠) محولة ،

مشيرا إلى ان الشركة مستمرة بالتجهيز لحين انجاز كامل العقد والمتضمن تجهيز (1500) محولة توزيع متعددة السعات قبل الفترة المحددة.