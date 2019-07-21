محمد عبد الزهرة: بطولة آسيا فرصة أمام ناشئة الملاكمة

تضيفها دولة الإمارات

بغداد ـ الصباح الجديد:

تتواصل في قاعة الموهبة الرياضية للملاكمة في المدينة الشبابية تدريبات منتخب الناشئين استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام في الإمارات شهر تشرين الأول المقبل.

وقال مدرب المنتخب الوطني للناشئين، محمد عبد الزهرة، ان الفريق يؤدي تدريباته المنتظمة بهمة ونشاط وجهود كبيرة للملاك التدريبي ورعاية اتحاد اللعبة المركزي، استعداداً لتحقيق الافضل في البطولة الاسيوية التي تضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن المعسكر التدريبي يتواصل حتى نهاية الشهر ثم يتوجه الفريق إلى السليمانية لمعسكر تدريبي آخر قبل التوجه إلى تونس حيث معسكر خارجي اخير قبل المشاركة في بطولة آسيا .

واوضح انه يقود الفريق ضمن الملاك التدريبي إلى جانب الدكتور رافد خليل و رسول جبر وسراقة صبيح.. مشيرا إلى ان الملاك التدريبي مفتاهم بشكل كبير ويحرص على اتمام الواجبات التدريبية بالنحو السليم، سيما ان الملاكمين الذين تم اختيارهم سيتم تصفيتهم حيث يؤدي التدريبات نحو 20 ملاكما سيتم اختزال الرقم وفقا لامكانات اللاعب الفنية التي يراها الملاك التدريبي مؤاتيـة لتحقيـق نتيجـة إيجابيـة فـي المحفـل القـاري المقبـل.

وتابع بالقول: البطولة القارية تشكل فرصة جيدة للملاكمة العراقية في فئة الناشئين من أجل اثبات الجدارة والحصول على نتائج تؤكد اننا نملك مواهب واعدة سيكون لها شأن كبير في النزالات الخارجية.