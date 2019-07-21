منح لاعبي الجزائر وسام الاستحقاق الوطني تكريما لفوزهم بكأس أمم أفريقيا

بلماضي أفضل مدرب.. واربعة لاعبين ضمن التشكيلة المثالية للكان

الجزائر ـ وكالات:

قرر رئيس الدولة الجزائري، عبد القادر بن صالح، أول أمس، منح أوسمة من درجة الاستحقاق الوطني للاعبي المنتخب الجزائري، إثر فوزهم بلقب كأس أمم أفريقيا 2019.. وحقق منتخب الجزائر، لقب البطولة، بعد فوزه على السنغال بهدف من دون رد، الجمعة، في المباراة النهائية.

وأقام بن صالح، حفل استقبال على شرف أعضاء المنتخب الجزائري، حيث قال في كلمته «قررنا أن نسدي للاعبي المنتخب، أوسمة الاستحقاق الوطني».

وأضاف «ويعد هذا التكريم استثنائيا بحق، إذ يهدف إلى مكافأة إنجازاتكم المتميزة لكي يكون مصدر إلهام وقدوة حسنة للأجيال القادمة».. وتابع «منذ أن بدأتم مشواركم الرياضي المظفر في منافسة قارية صعبة، تعلقت بكم آمال الجزائريات والجزائريين في الوطن وفي الخارج».

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اختيار جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، أفضل مدرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر.

ونشر الكاف، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر، تشمل وجود بلماضي كأفضل مدير فني في البطولة.

ونجح جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري في قيادة الخضر لحصد اللقب الأفريقي، للمرة الثانية في تاريخ محاربي الصحراء.وشهدت التشكيلة المثالية للبطولة، وجود لاعبين جزائريين، وهم الحارس رايس مبولحي وإسماعيل بن ناصر وعدلان قديورة ورياض محرز.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها مصر، وتوج بلقبها منتخب الجزائر.

وشهدت التشكيلة المثالية سيطرة للاعبي منتخبي السنغال والجزائر، طرفي نهائي البطولة التي حسمها محاربو الصحراء بهدف نظيفف، لى ملعب إستاد القاهرة الدولي.وضمت التشكيلة المثالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية كلًا من:

لحراسة المرمى: رايس مبولحي (الجزائر).. وفي خط الدفاع: ياسين مرياح (تونس) – كاليدو كوليبالي (السنغال) – لامين جاساما (السنغال) – يوسف سبالي (السنغال).

وفي خط الوسط: عدلان قديورة (الجزائر) – إسماعيل بن ناصر (الجزائر) – إدريسا جايي (السنغال).اما خط الهجوم: أوديون إيجالو (نيجيريا) – ساديو ماني (السنغال) – رياض محرز (الجزائر).

وكان المنتخب الجزائري قد حصد لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حصل على اللقب عام 1990.

من جانبه، حرص النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على تهنئة منتخب محاربي الصحراء بعد تتويجه بلقب بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019.

ونشر زيدان، صورة على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» للاعبي المنتخب الجزائري بالكأس، وعلق قائلًا «أخي الكبير فريد سيكون فخورًا جدًا بهذا التتويج، مبروك للمنتخب الجزائري على فوزه بالكأس».

يشار إلى أن فريد زيدان، شقيق مدرب الريال، توفي منذ أيام قليلة وهذا ما جعل مدرب الملكي يضع اسمه في الرسالة ويهدي لروحه اللقب.