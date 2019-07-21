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أتلتيكو مدريد يتعاقد مع أفضل حارسة في كأس العالم

رياضة
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مدريد ـ وكالات:
أعلن فريق أتلتيكو مدريد أول أمس، تعاقده مع حارسة مرمى منتخب هولندا للسيدات ساري فان فينيندال، الحائزة مؤخراً على جائزة أفضل حارسة مرمى في كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا.
وأكد الفريق الإسباني، عبر موقعه الرسمي، أن صفقة التعاقد مع الهولندية فينيندال (29 عاماً)، كانت حرة بعد نهاية عقدها الرسمي مع آرسنال الانجليزي، الذي لعبت معه منذ منتصف 2015.
ونشر الموقع الرسمي تصريح الحارسة الهولندية التي قالت: «لقد أثبت أتلتيكو مدريد أهميته في خارطة كرة القدم النسائية، سيوفر لي النادي أفضل الظروف لمواصلة التطوير كحارسة مرمى، لا أستطيع الانتظار للبدء». وكانت فينيندال قد ساهمت بشكل كبير في وصول منتخب بلادها إلى المباراة النهائية من كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا، لأول مرة في تاريخه، حيث لم تهتز شباكها في البطولة سوى بـ5 أهداف، ومنها هدفين في المباراة النهائية أمام بطل العالم منتخب أميركا. يذكر أن أتلتيكو مدريد حصد لقب الدوري الإسباني للسيدات في الموسم الماضي 2019/2018، ليمتلك في رصيده 4 ألقاب.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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