الاعمار توزع ( 14391) دفعة اقراضية خلال النصف الاول من العام الحالي

اجمالي المبلغ تجاوز ( 183) مليار دينار

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ان صنــدوق الاسكان احدى تشكيلات الوزارة انجز توزيع ( 14391) دفعة اقراضية من الدفعات المصروفة خلال النصف الاول من العام الحالي بمبلغ اجمالي تجاوز ( 183) مليار دينار. واوضح المركز الاعلامي للوزارة ان عــــدد المعاملات المقبولة لشهر حزيران بلغ (1402) معاملة فيما بلغ اجمالي المعامــــلات المقبولة لسنة 2019 ( 5980 ) معاملة اقراضية في بغداد والمحافظات لغاية نهاية حزيران الماضي ، وعــدد المعاملات المصروفة فعـلاً لاول مرة ( 4201 ) معاملـــة اقراضية ، وبذلك فان اجمالي الدفعات المصروفة خلال عام 2019 بلغ ( 14391 ) دفعة اقراضية وبمبلغ اجمالي مقداره ( 183 ) مليارا و36 مليونا و865 الف دينار . واشار المركز الاعلامي بأن هذا الانجاز لابد من دعمه ومساندته من قبل الحكومة بتخصيص مبالـــغ مــن الموازنة العامــــــة مستقبلا من اجــل مواصلة جهوده سـواء فيمـا يتعلق بمسألـــة الاقراض الفردي وذلك من خلال رفع سقوف الاقراض للمواطنين فضلا عن دخوله بقوة نحو مسؤولية انشاء المجمعات السكنية الامر الذي يسهم بشكل فعال في حــــل ازمة تعاني منها شرائح كبيرة في المجتمع.