روما ـ وكالات:

بات المدافع الدولي الهولندي ماتايس دي ليخت أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم بعد انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي قادماً من أياكس أمستردام الهولندي.

وأمضى دي ليخت عقداً لمدة خمسة أعوام مع السيدة العجوز.. وبلغت قيمة الصفقة 75 مليون يورو إضافة إلى 10.5 ملايين يورو مكافآت ليكون دي ليخت ثالث أغلى لاعب في تاريخ نادي “السيدة العجوز” بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (105 ملايين يورو عام 2018 قادماً من ريال مدريد الإسباني) والأرجنتيني غونزالو هيغوايين (90 مليون يورو عام 2016 قادماً من نابولي).

وبات دي ليخت أغلى مدافع في العالم بعدما تفوّق على مواطنه قائد منتخب هولندا وفريق ليفربول الإنكليزي فيرجيل فان دايك الذي انتقل إلى صفوف الأخير قادماً من ساوثمبتون مقابل 84 مليون يورو في كانون الثانييناير 2018.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية فإن الراتب السنوي لدي ليخت يتجاوز 7.5 ملايين يورو ويمكن أن يصل إلى 12 مليون يورو مع المكافآت. وفضلاً عن ذلك، فإن عقده يتضمن بندا بخصوص الشرط الجزائي والذي يبلغ 150 مليون يورو اعتباراً من صيف 2021.